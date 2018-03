Odvolání trenéra je prohra i hráčů, řekl Hapal

Podle nového trenéra fotbalistů Sparty Pavla Hapala je odvolání jeho předchůdce Andrey Stramaccioniho porážkou i hráčů. Proto věří, že se mu podaří kabinu nastartovat tak, aby konečně začala potvrzovat svůj potenciál už v sobotním utkání v Karviné.

"Je potřeba hráče co nejrychleji poznat, nalít jim čerstvou krev do žil a začít s novou motivací. K tomu je třeba vyhrát další utkání," řekl Hapal na dnešní tiskové konferenci krátce po jmenování do funkce. "Věcí se tak rychle nedá moc změnit, ale hráči možná zapřemýšlí, protože odvolání trenéra je i jejich porážka. Mají vinu i na svých bedrech. Věřím, že budeme společně pracovat, aby Sparta byla znovu úspěšná," dodal.

Nad nabídkou, která přišla v neděli večer, nemusel příliš přemýšlet. "Nečekal jsem to, ale nebylo o čem moc přemýšlet. Spousta trenérů říká, že nabídka Sparty se neodmítá. Každá nabídka se dá odmítnout, ale cením si toho, když mě oslovil historicky nejlepší český klub. Přemýšlel jsem jen o tom, jestli mě uvolní slovenský svaz. A chci svazu moc poděkovat, jak na to reagoval pozitivně a umožnil mi to," řekl osmačtyřicetiletý Hapal.

Jako dosavadní kouč slovenské jednadvacítky českou ligu sledoval, mimo jiné kvůli svým svěřencům Jakubovi Hromadovi ve Slavii a Jozefu Urblíkovi v Jihlavě. "Sledoval jsem celou českou ligu i spoustu jiných soutěží, kde působili slovenští hráči. Takže přehled mám velký. Vím, že kádr Sparty má velký potenciál, který se jen nedaří nastartovat. Kvalitou má ten tým na to, aby předváděl lepší výsledky," nepochybuje Hapal.

"Potřebuji mužstvo poznat zevnitř, budu čerpat informace od sportovního úseku, tedy od Zdeňka Ščasného a Tomáše Rosického, kteří tým velmi dobře znají. Budu chtít hrát ofenzivně, pro oko diváka a získávat body. To je ale u všech trenérů stejné. Důležité bude, aby se to podařilo realizovat. Určitě chceme hru zatraktivnit a být úspěšní," popsal bývalý český reprezentant.

Kromě Stramaccioniho odešla i velká část zahraničních členů realizačního týmu. "Zůstal jen trenér brankářů. Já bych si chtěl dovést jednoho asistenta, který ale ještě zůstává u slovenské reprezentace. Uvidíme, v jaké době se nám podaří ho přivést," naznačil Hapal možný příchod slovenského trenéra Oto Brunegrafa, s nímž spolupracoval v jednadvacítce.

Během hráčské kariéry působil Hapal v německém Leverkusenu a ve Španělsku v Tenerife. S angličtinou v kabině ale zatím příliš zkušeností nemá. "Angličtina není můj hlavní jazyk, ale domluvím se. V konkrétních situacích mi pomohou ostatní kluci, kteří mluví anglicky všichni dobře. A můj zájem je, aby i zahraniční hráči se učili alespoň trochu česky. V komunikaci nebude problém," řekl Hapal.