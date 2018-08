Olayinka po debutu ve Slavii: Byl jsem nervózní, gól mě těší

V zápase proti Opavě se poprvé na hřišti objevil Peter Olayinka, který je nejdražší posilou sešívaných v historii. Nigerijský útočník či ofenzivní záložník se fanouškům představil gólem, kterým pojistil tříbodový zisk proti nováčkovi nejvyšší soutěže.

"Byl jsem nervózní a trochu jsem se obával, aby z toho nebyla remíza. Chtěl jsem, abychom utkání zvládli za tři body a třeba ještě přidali nějakou branku. Když jde hráč na hřiště, vždycky se chce předvést, střílet góly a odvést maximum. Myslím, že trenér věděl, co dělá. A rozhodl se nasadit mě," zhodnotil Olayinka svůj debut pro klubový web.

Při svém příchodu na hřiště jako střídající hráč se dočkal vřelého přivítání od slávistických fanoušků. "Atmosféra tady na stadionu je fantastická stejně jako fanoušci. Když jsem naskočil, slyšel jsem je fandit. Byli rádi, že mě vidí na hřišti a já jsem cítil jejich podporu, což mi pomohlo," přiznal.

Nigerijský fotbalista se v závěru duelu prosadil, když doklepl do brány sraženou střelu Hušbauera, a připsal si tak první trefu v novém působišti. "Na hřišti jsem se cítil skvěle. Je to fantastický pocit, když při debutu hrajete deset minut a hned se střelecky prosadíte," vyprávěl Olayinka.

Na hřiště se mohl podívat už před týdnem proti Karviné, nakonec ho ale do zápasu nepustilo drobné zranění. "Měl jsem lehké svalové zranění a cítil jsem, že mě to ještě trochu bolí, takže jsem na to nechtěl zbytečně tlačit. Chtěl jsem naskočit, až budu moct na hřišti předvést stoprocentní výkon. Chtěl jsem sice naskočit do zápasů co nejdřív, ale uvědomoval jsem si, že by to mohlo třeba vyústit v dlouhodobější zranění, což jsem nechtěl. Takže jsem se rozhodl počkat," popisoval.

Slávisté se teď musí přeorientovat na jinou soutěž. V úterý je totiž čeká úvodní zápas předkola Ligy mistrů proti Dynamu Kyjev. "Šanci určitě máme, musíme se hlavně soustředit na svou hru a využít své silné stránky, abychom se kvalifikovali. Musíme využít také podpory a domácího prostředí, protože první zápas budeme hrát tady v Edenu," řekl na závěr Olayinka.