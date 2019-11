Olomouc po dlouhé době slaví výhru, uspěl i Zlín

Fotbalisté Olomouce v 18. kole první ligy porazili 1:0 Liberec a po osmi zápasech se dočkali vítězství. O výhře domácích, kterým chyběl za žluté karty potrestaný trenér Radoslav Látal, rozhodl Michal Vepřek. Naopak Slovan prohrál s Olomoucí v sezoně i podruhé 0:1.

Liberec nastoupil v totožné sestavě, která před týdnem doma smetla 5:0 Zlín, a už v 11. minutě mohl jít do vedení, ale Breite mířil hlavou těsně vedle. Chvíli na to naopak otevřeli skóre domácí a svým prvním gólem v sezoně se o to postaral Vepřek. Navíc po 222 minutách ukončil střelecké trápení Olomouce.

V dalším průběhu první půle měli více ze hry Liberečtí. Ve 20. minutě nebezpečně, ale těsně vedle pálil Breite, v 25. pronikl za domácí stopery Musa, jenže ani on přesně nezakončil. Po dalších pěti minutách byl blízko vyrovnání Kačaraba, avšak ve skrumáži po rohu stačila domácí obrana míč včas odkopnout. Muse se poté neprosadil ani Musa po brejku.

Do druhé půle vstoupili aktivněji domácí a v 55. minutě pálil po přihrávce Plška vedle Houska. Poté opět po brejku zahrozil Musa a s přibývajícím časem snaha Liberce o vyrovnání ještě narůstala.

V 73. minutě doložil svoji střeleckou chuť Breite, ale opět nepřesně. Sigma se snažila otupit nápor soupeře aktivní hrou, což se jí nakonec podařilo a zvítězila poprvé od poloviny září, kdy zdolala Opavu.

Zlín x Slovácko

Fotbalisté Zlína zvítězili v regionálním derby nad Slováckem 2:1. Domácí poslal ve 32. minutě do vedení Tomáš Poznar a pojistku přidal deset minut před koncem Petr Jiráček. V 86. minutě už jen snížil Stanislav Hofmann. "Ševci" částečně odčinili minulý debakl 0:5 v Liberci, vyhráli druhý z posledních tří zápasů a upevnili si 13. místo v tabulce. Slovácko čtyři kola po sobě nezvítězilo a zůstalo sedmé.

Trenér Slovácka Svědík musel už v 11. minutě střídat, místo zraněného útočníka Šašinky naskočil Kalabiška. První velkou šanci měl ve 20. minutě Zlín. Hlinka po zemi vypálil zpoza vápna a jeho střelu zastavila tyč.

V 32. minutě už "Ševci" vedli. Džafič našel z přímého kopu Poznara a ten hlavičkou k tyči otevřel skóre. Nejlepší zlínský střelec ligové sezony se trefil v nejvyšší soutěži poprvé od srpna.

O pět minut později poprvé výrazněji zahrozili i hosté. Přímý kop propadl na zadní tyč, kde na míč těsně nedosáhl Reinberk. Po přestávce kombinačně lepší Slovácko výrazně přidalo a dostalo soupeře pod tlak.

Po hodině hry Navrátil trefil Bartošáka a hosté marně reklamovali ruku a penaltu. Po následném rohu vychytal Havlíka zlínský gólman Rakovan. V 72. minutě se na opačné straně nečekaně odrazil míč k Poznarovi, který ale ve velké šancí vystřelil mimo.

V 80. minutě už domácí přidali pojistku. Po Poznarově centru procpal míč do sítě Jiráček, který na rozdíl od spoluhráče zřejmě nebyl v ofsajdu. Slovácko se ale nevzdalo a ještě zdramatizovalo závěr. V 86. minutě usměrnil Havlíkův přímý kop špičkou kopačky do sítě Hofmann a snížil.

Hosté pak domácí sevřeli pod drtivý tlak, ale ani jednu ze tří šancí neproměnili. Hned minutu po snižující trefě zachránil Zlín od vyrovnaní Rakovan, poté Daníček pálil do boční sítě a v závěru nastavení vyhlavičkoval míč směřující do branky Hnaníček. Zlín tak oplatil Slovácku předchozí dvě letošní porážky.