Opava porazila Boleslav a přeskočila ji. Dukla přezimuje poslední

Fotbalisté Opavy v závěrečném 19. kole podzimní části první ligy porazili doma Mladou Boleslav 2:1 góly Tomáše Smoly a Nemanji Kuzmanoviče. Za hosty jen snižoval Nikolaj Komličenko, který je s 18 góly nejlepším střelcem soutěže. Slezský nováček tak přezimuje na devátém místě tabulky o bod právě před Boleslaví. Ta z posledních tří zápasů vytěžila jen bod.

Opava, která se chtěla Boleslavi pomstít za srpnovou porážku 1:6, doma rychle udeřila. Už ve čtvrté minutě Hrabinův centr sklepl Kuzmanovič na Smolu a ten se trefil ve třetím z posledních pěti duelů. Chvíli na to centr mířící opět na Smolu vyrazil brankář Šeda.

V 10. minutě poprvé zahrozili i hosté, ale Přikrylův nečekaný pokus z přímého kopu chytil brankář Fendrich. Jinak ale byla aktivnější Opava, ale Řezníček, Kayamba ani Simerský neuspěli.

Po změně stran však začal zlobit nejlepší střelec ligy Komličenko. Nejprve hlavičkoval nad a pak po úniku zamířil vedle. Udeřila tak opět Opava a prsty v tom měli opět hlavní aktéři jak při první trefě, jen v obráceném pořadí. Centr z levé strany sklepl Smola na vápno a Kuzmanovič nechytatelnou střelou do šibenice zvýšil.

Mladou Boleslav vrátil čtvrt hodiny před koncem do hry Komličenko. Ruský útočník utekl obraně a těsně před brankářem dloubl míč, který se snesl do branky. Pro Komličenka to byl už 18. zásah v sezoně.

Pět minut před koncem mohl definitivně rozhodnout Zavadil, ale jeho tečovaný přímý kop vytáhl brankář Šeda.

Slovácko doma slaví tři body

Fotbalisté Slovácka porazili v mrazivém počasí Duklu 1:0 gólem Tomáše Zajíce z úvodu utkání a zajistili si klidnější přezimování v tabulce. Naopak Pražané se soupeřem z Uherského Hradiště nebodovali pojedenácté v řadě a přestávku stráví na posledním šestnáctém místě. Slovácko je jedenácté.

Domácí tým vstoupil do zápasu aktivněji a vytvořil si územní převahu. V 10. minutě o sobě dal vědět pěknou individuální akcí Navrátil, ale jeho střela jen těsně minula cíl. Skóre se ale měnilo vzápětí. Divíšek krásným lobem přehodil příliš vysunutou obranu Dukly včetně gólmana Rady a Zajíc z bezprostřední blízkosti dorazil míč do sítě.

Hosté sice okamžitě kontrovali nebezpečnou střelou Bredy a následnými závary po rozích, jinak ale museli čelit kreativní převaze Slovácka. Ve 23. minutě střílel jen o kousek vedle Janošek, brzy poté hlavičkoval nad Kalabiška. Po chybné rozehrávce Dukly se řítil do přečíslení Divíšek, ale jeho střelu hostující obránci na poslední chvíli zblokovali.

Těsně vedle skončil i další pokus aktivního Zajíce. Velká převaha domácích v první půli mohla skončit druhým gólem, ale Navrátil mířil ve slibné pozici vedle.

Hostující trenér Skuhravý udělal po přestávce dvě změny v sestavě a nové tváře přinesly do hry Dukly více pohybu a aktivity, ale nikoliv střelecké příležitosti. Slovácko se brzy vrátilo k nátlakové hře, jeho středová řada jasně přehrávala zálohu hostů. Velký závar před brankou se odehrál v 67. minutě, ale druhým gólem tato situace neskončila.

V závěrečných minutách se přece jen Dukla pokusila aktivnější hrou směrem dopředu otočit vývoj skóre. Když už se ale dostala na dostřel Trmalovy branky, chyběla jí přesnost v zakončení.

Nápor hostů poté roztříštilo přerušení hry kvůli dýmu z pyrotechniky. Slovácko si pak těsnou, ale zaslouženou výhru nenechalo vzít, byť se Dukla v nastavení dožadovala penalty za kontakt Divíška s Brandnerem.

V Ďolíčku branka nepadla

Fotbalisté Bohemians 1905 hráli doma v závěrečném kole první ligy s Libercem bez branek. Oba týmy potvrdily pozici remízových "králů" soutěže a připsaly si shodně už sedmý nerozhodný výsledek v tomto ročníku.

"Klokani" protáhli své čekání na výhru na osm kol, doma dokonce v lize nezvítězili už podeváté za sebou a přezimují s náskokem jen čtyř bodů na poslední místo. Liberec bodoval po předchozích dvou porážkách a přezimuje na sedmé příčce se ztrátou pěti bodů na šestý Zlín.

V Ďolíčku se hrál od úvodu zápas v solidním tempu, většina akcí v první půli však skončila před šestnáctkou. Výjimkou byla pátá minuta, kdy po centru Malinského hlavičkoval hostující Oršula a domácí zachránil od inkasované branky gólman Fryšták.

"Klokani" v úvodním dějství zahrozili jen dvěma střelami Martina Haška mladšího. Syn stejnojmenného trenéra Bohemians nejprve trefil jen střed branky a poté jeho pokus zblokoval obránce. Po vyrovnané první půli mohl nakonec jít do kabin s náskokem Liberec. Už v nastavení potáhl míč Malinský, napřáhl zpoza vápna a domácí zachránilo břevno.

Do druhé dějství poslal kouč Bohemians místo druhého ze svých synů Filipa Haška na trávník čerstvého Koubka a Pražané začali náporem. Další střelu Martina Haška vytáhl Nguyen a chvíli nato nechybělo moc, aby si hosté dali vlastní branku.

"Klokani" se tlačili dopředu a 20 minut před koncem mohl, z ojedinělého brejku udeřit hostující Aarons, který však v tísni přehodil s gólmanem Fryštákem i branku. Slovan přidal a v 77. minutě měl velkou šanci Karafiát, který po standardce v dobré pozici z voleje trefil jen v ofsajdu stojícího spoluhráče. Na druhé straně se neprosadil střídající Hilál a Bohemians tak potřetí za sebou neskórovali. Zároveň si připsali třetí domácí remízu po sobě a druhou bez branek.

Teplice potvrdily formu

Fotbalisté Teplic na závěr podzimní části ligové sezony doma porazili Zlín 2:1, zvítězili potřetí za sebou a poskočili na osmé místo. "Ševci" naopak v posledních třech utkáních nebodovali a zůstali v tabulce šestí. Zápas 19. kola gólově otevřel ve 30. minutě Pavel Moulis, ještě před pauzou za hosty odpověděl Pavel Vyhnal. Vítěznou branku vstřelil v 65. minutě Jakub Hora.

Domácí začali velkým náporem a svírali Zlín na jeho polovině. Jindráček nejprve zamířil nad branku a poté jeho střelu vytáhl gólman Dostál. Ve dvou slibných příležitostech neuspěl ani Hora a po Trubačově střele zase překonaného Dostála na brankové čáře zastoupil obránce Gajič.

Tepličtí se dočkali vedoucího gólu ve 30. minutě. Vondrášek poslal dlouhý centr na kraj pokutového území, Moulis se zbavil bránícího Poznara a z úhlu napálil míč pod břevno. Sedmadvacetiletý záložník navázal na minulý vítězný zásah na Spartě.

Pozorný Dostál pak zlikvidoval i pokus Vondráčka, ale Zlín v 39. minutě z ojedinělé akce a první střely na branku vyrovnal. Bartošák nacentroval do šestnáctky a Vyhnal hlavou překonal Grigara. Teplice v lize inkasovaly poprvé po 292 minutách, hosté zase přerušili sérii bez gólu, která se zastavila na 263 minutách.

Severočeši začali také druhý poločas lépe. Kučera ještě z dobré pozice přestřelil, ale v 65. minutě už se domácí prosadili. Krob našel na zadní tyči nepokrytého Horu a ten se i v pádu trefil pod břevno. Na druhé straně Jiráčkovu tvrdou ránu vyrazil Grigar a Poznar z dorážky hlavičkoval nepřesně.

Hosté v závěru sahali po vyrovnání, ale Beauguel nejprve z přímého kopu minul branku, poté jeho střelu z hranice šestnáctky zneškodnil Grigar a do třetice francouzský útočník hlavičkoval mimo tyče.

Zlínští tak venku v nejvyšší soutěži popáté za sebou nevyhráli a na plný bodový zisk v Teplicích čekají od dubna 2003.