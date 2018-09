Opava slaví první výhru, v Liberci se hrálo bez branek

Fotbalisté Liberce remizovali v sedmém ligovém kole s Ostravou 0:0. V bojovném utkání dominovaly obrany a příliš velkých šancí k vidění nebylo. Bezbranková remíza se zrodila vůbec poprvé v tomto ročníku nejvyšší soutěže. Hostující Baník ztratil body po čtyřech ligových výhrách za sebou a v neúplné tabulky je třetí. Liberec doma potřetí za sebou remizoval a zůstává ve středu soutěže.

"Myslím, že pro nás je ten bod velice cenný. Dnes nám scházela taková větší jiskra k tomu, abychom mohli pomýšlet na vítězství," řekl na tiskové konferenci trenér Baníku Bohumil Páník. Ostravě chyběl kvůli zranění kapitán Baroš, jenž tak nenastoupil proti svému bývalému klubu. Za deštivého počasí se od úvodu hrál bojovný zápas, kterému ale většinu času chyběly výrazné šance.

Až po necelé půlhodině vracel míč nebezpečně před branku domácí Potočný, ale brankář Laštůvka zakročil. Na druhé straně ve 33. minutě Fillo v těžké pozici těsně minul. "V první půli uteklo 15 až 20 minut, kdy nás Liberec rychle dostupoval a my jsme nemohli rozvinout přechodovou fázi. Takže jsme to nějakým způsobem přežili," konstatoval Páník.

Ani po přestávce se diváci gólu nedočkali. Rodící se velkou šanci Slovanu zastavil ofsajd, do kterého přihrál Oscar Malinskému, a v 57. minutě pak hostující brankář Laštůvka s námahou vyrazil Potočného střelu z hranice vápna. "Zase jsme zahodili Oscarem milionovou gólovou šanci. Takhle to nejde, zase jsme o krok zpátky. Baník hraje celkem slušný fotbal a vyrovnané zápasy prostě rozhoduje, zda takovou šanci proměníme," uvedl slovenský kouč Liberce Zsolt Hornyák.

Na opačné straně se téměř vzápětí dostal do šance Diop, ale rozvlnil jen boční síť. Domácí se tlačili za vítěznou brankou, ale neprosadil se ani osm minut před koncem Potočný, jehož hlavička šla vedle. Ostrava potvrdila, že má nyní dobrou defenzivu. Počtvrté z posledních pěti kol totiž Baník udržel čisté konto. Liberec v lize ztratil doma body s Ostravou poprvé po předchozích čtyřech výhrách, poosmé za sebou však se Slezany v nejvyšší soutěži neprohrál.

"Bojovnost byla na úrovni a co mi u našeho mužstva scházelo, to byla naše stará choroba a nemoc - zakončení. Za nasazení hráčům děkuji, ale pro mě je zklamání výsledek," uvedl Hornyák. "V druhé půlce tam byly závary před naší brankou a v momentě, kdy domácí přidali ještě dalšího útočníka, jsme to šli dohrát s Procházkou na tři stopery," dodal Páník.

7. kolo první fotbalové ligy Slovan Liberec - Baník Ostrava 0:0 Rozhodčí: Marek - Černý, Horák. ŽK: Oscar, Pešek, Potočný - Fleišman, O. Šašinka, Hrubý, Jirásek. Diváci: 4695. Sestavy: Liberec: Hladký - Mikula, Vukliševič, Karafiát, Kačaraba - Breite - Potočný, Oscar (62. Oršula), Ševčík, Malinský (75. Pešek) - Mashike Sukisa (84. Pázler). Trenér: Hornyák. Ostrava: Laštůvka - Pazdera, Šindelář, Stronati, Fleišman - Fillo, Jánoš, Hrubý (84. Procházka), Holzer (76. Granečný) - O. Šašinka (68. Jirásek), Diop. Trenér: Páník.







Fotbalisté Zlína porazili v sedmém kole první ligy Příbram 3:0 a v neúplné tabulce se posunuli na třetí místo. Domácí rozhodli třemi góly v prvním poločase, kdy se dvakrát prosadil Jean David Beauguel a jednu branku přidal Tomáš Poznar. Ševci potvrdili, že se jim proti Příbrami dlouhodobě daří, když z posledních šesti vzájemných ligových duelů pět vyhráli a jednou remizovali.

Ve zlínské sestavě se poprvé v tomto ročníku objevil obránce Bačo, který nahradil zraněného Hnaníčka. Příbramský kouč Csaplár po domácí prohře v minulém kole s Libercem sáhnul v sestavě ke třem změnám. Jen na lavičce nechal hrotového útočníka Slepičku, kterého nahradil Keita. Chyběli také obránce Nový a středopolař Katidis.

Změny však oživení nepřinesly, Příbram hrála hodně pasivně a za celý poločas neohrozila domácí branku. Naopak Ševci po jasné výhře na Slovácku byli v pohodě a ve středu hřiště vynikal Traoré. S přímočarými kombinacemi a rychlým přenášením hry si často hosté nevěděli rady.

Poprvé zahrozil po Matejově centru z pravé strany Beuaguel, jehož hlavička skončila v náručí brankáře Švengera. Zlín gólově udeřil v 18. minutě, kdy po Podiově centru Švenger špatně odhadl situaci a Poznar hlavou poslal míč poprvé do sítě. V závěrečné čtvrthodině dvakrát prokázal své střelecké kvality Beauguel. Ve 30. minutě na Matejovu přízemní přihrávku z pravé strany sice Poznar nedosáhl, míč ale propadl až na zadní tyč k Beauguelovi, jenž zblízka skóroval.

Francouzský hráč pak ve 42. minutě zvýšil na 3:0, když po přihrávce Jiráčka obstřelil zadáky soupeře a na střelu k tyči Švenger nedosáhl. V poslední minutě ještě mohl skórovat Matejov, jenž ale ve vyložené pozici netrefil branku. Trenér Csaplár sáhl v poločasové přestávce ke dvěma změnám, v útoku se objevil Slepička a na místě levého obránce Antwi. Rozjetý Zlín se ale zastavit nepodařilo.

Domácí fotbalisté měli i v hustém lijáku hru pod kontrolou. Vypracovali si i několik slibných střeleckých šancí, kterým chyběla jen přesnější koncovka. Příbram jen jednou zahrozila v závěru utkání, kdy její nejlepší střelec Matoušek těsně minul branku.

7. kolo první fotbalové ligy Fastav Zlín - 1. FK Příbram 3:0 (3:0) Branky: 30. a 42. Beauguel, 18. Poznar. Rozhodčí: Hrubeš - Kubr, Hock. ŽK: Fantiš (Příbram). Diváci: 3554. Sestavy: Zlín: Dostál - Bačo, Buchta, Gajič - Podio - Matejov, Traoré (84. Džafič), Jiráček (80. Hronek), Bartošák - Beauguel, Poznar (66. Železník). Trenér: Bílek. Příbram: Švenger - Nitrianský, Tregler, Soldát, Skácel (46. Antwi) - Kilián (73. Průcha), Květ - Hlúpik, Matoušek, Fantiš - Keita (46. Slepička). Trenér: Csaplár.



Fotbalisté Opavy překvapivě zvítězili v utkání 7. ligového kola nad Jabloncem 2:0 a dočkali se první výhry po návratu do nejvyšší soutěže. Nováčka poslal v brněnském azylu do vedení v 25. minutě Joel Kayamba a pojistku přidal po hodině hry David Puškáč. Opava v lize zvítězila po 17 zápasech a poprvé od března 2005 a posunula se na 13. místo neúplné tabulky. Jablonec prohrál po třech výhrách za sebou a celkově po čtyřech utkáních s bodovým ziskem.

"Hráče jsem proti svému bývalému klubu motivoval jednoznačně. Už v pondělí jsem jim řekl, že v případě další prohry odstoupím, abych jim dodal nějaký nový impuls. Těší mě, že tuto motivaci vzali za svoji," řekl trenér Opavy Roman Skuhravý. "Vítězství je z mého pohledu zasloužené, protože jsme soupeře do žádného zakončení nepouštěli a čtyři brejkové situace jsme přetavili v gól," dodal.

"Nečekal jsem, že bychom měli tento zápas prohrát," uvedl jablonecký trenér Petr Rada. "Věděli jsme o kvalitě a bojovnosti Opavy, nám ale výsledek před reprezentační pauzou nenahrál. Nebyli jsme klidní v útoku. Věřím tomu, že na mužstvu nezanechal stopy páteční los Evropské ligy, protože kdyby tomu tak bylo, bylo by to špatně," dodal.

Bojovný zápas v deštivých podmínkách zpočátku moc vzruchu nepřinášel, z vyrovnaného průběhu se vymykala pouze v 11. minutě hlavička domácího Simerského po rohovém kopu zblízka vedle.

Opavská obrana si musela hlídat především kolmé jablonecké pokusy, jeden z nich v 18. minutě před Ikaunieksem zastavil pozorný Schaffartzik, a zakrátko udeřilo na opačné straně. Puškáčův centr srazil vybíhající jablonecký gólman Hrubý pouze před Kayambu, který bez problémů z hranice pokutového území do prázdné branky otevřel skóre.

"Říkal jsem v kabině, že Jablonec je silný, ale není to Sparta nebo Slavia, že nemají hráče jako Lafata, abychom je nemohli porazit," řekl novinářům Kayamba, který zaznamenal první gól v české lize.

Zaskočenému Jablonci trvalo až do konce poločasu, než si začal vytvářet šance za srovnání. Jovovičovu střelu po zemi ve 38. minutě vyrazil brankář Šrom s námahou na roh, ve 42. minutě mířil z deseti metrů po rychlém přiťuknutí od Holeše těsně vedle Ikaunieks a vzápětí na poslední chvíli skluzem srazil míč před Doležalem před opavskou brankou Schaffartzik.

"Musím přiznat, že v zakončení nám chyběl klid. Ve finální fázi jsme byli hodně nepřesní, a buď jsme balon neudrželi, nebo jsme se dostali ke střele a domácí nám ji zablokovali. V tom jsem spatřoval největší problém," přiznal Rada. Po změně stran tlak Jablonce ještě zesílil a patnáct minut se hrálo prakticky jen před opavskou brankou. Masopust svůj průnik ve 47. minutě zakončil pádem, o šest minut později jen těsně vedle vystřelil Ikaunieks.

A tak nečekaně skórovali opět domácí. Ojedinělý brejk Zapalače skončil rohovým kopem, z něhož Slezané vytěžili po závaru druhou branku. Přetažený centr vrátil Jursa na hlavu Smoly, jehož zakončení vytáhl hostující gólman Hrubý tak nešťastně, že se míč od domácího Puškáče odrazil do sítě.

Hosté pokračovali v ofenzivě, naráželi však na dobře zformovanou opavskou obranu. Ta dokázala centry buď odvracet na rohové kopy, nebo vracet do pole. Navíc začaly být stále nebezpečnější opavské brejky. Přihrávku do vyložené šance si ještě domácí pokazili ofsajdem Puškáče, v 82. minutě už ale musel Hrubý vyrazit prudkou střelu Zapalače. V nastaveném čase ještě mohl výsledek zkorigovat Doležal, jehož hlavička těsně minula levou tyč opavské branky. Opava se nejméně do neděle odpoutala ze sestupového pásma.

Skuhravého motivace tak zabrala, přestože kouč přiznal, že jeho odstoupení by u vedení asi neprošlo. "Nebylo by to asi snadné prosadit, protože šéfové mi řekli, že by to zamítli," uvedl. "My nemáme takovou možnost zasáhnout do kádru, protože nabízení hráči nejsou takoví, aby nám okamžitě pomohli, a na koupení skutečných posil nemáme peníze. Opava je pořád moje dítě a věřím tomu, že máme sílu na záchranu v soutěži," dodal.

7. kolo první fotbalové ligy SFC Opava - FK Jablonec 2:0 (1:0) Branky: 25. Kayamba, 62. Puškáč. Rozhodčí: Matějček - Paták, Mokrusch. ŽK: Jursa, Šrom - Doležal, Trávník, Masopust, Považenec. Diváci: 953. Sestavy: Opava: Šrom - Simerský, Schaffartzik, Svozil - Jursa, Zavadil - Kayamba (88. Juřena), Kuzmanovič, Zapalač - Smola (68. Jurečka), Puškáč (90. Řezníček). Trenér: Skuhravý. Jablonec: Hrubý - Holeš, Hovorka, Lischka, Hanousek - Masopust, Trávník, Kubista (68. Považanec), Jovovič (78. Acosta) - Ikaunieks (69. Chramosta), Doležal. Trenér: Rada.





Fotbalisté Teplic v sedmém ligovém kole remizovali 1:1 v Mladé Boleslavi a po třech porážkách poprvé bodovali. Středočeský celek poslal do vedení z penalty Nikolaj Komličenko, který dal už sedmý gól v sezoně a dotáhl se na nejlepšího střelce ligy Michaela Krmenčíka z Plzně. O vyrovnání se v závěru postaral Jan Hošek.

"Dnešní utkání se mi nehodnotí úplně lehce, protože poprvé v této sezóně musím říct, že jsme o vítězství přišli. Je to škoda, protože kdybychom za stavu 1:0 dali uklidňující branku, mohl se zápas vyvíjet jako duel s Opavou (6:1)," prohlásil trenér Mladé Boleslavi Jozef Weber.

"V prvním poločase byl soupeř na šance lepší, ale jinak se hrálo vyrovnaně. V úvodu druhé půle jsme inkasovali, což zápas změnilo, otevřelo se to a hrálo se nahoru dolů," přidal kouč Teplic Daniel Šmejkal. "Nám se podařilo vyrovnat ze standardní situace, pak tam byly ještě nějaké šance, které ale nebyly dobře vyřešené. Podle mě utkání skončilo spravedlivě," dodal.

Jako první zahrozily Teplice, s jejichž rohem měl gólman Šeda i domácí obrana dost potíží. V 15. minutě zpoza vápna vystřelil Žitný, ale Šeda si s jeho pokusem poradil. Boleslav se dostala ke slovu až v závěru nepříliš záživného poločasu, kdy se po přímém kopu dostal k míči Komličenko, ale ve velké šanci ho vychytal Grigar.

Do druhého poločasu vstoupili lépe domácí. Nejprve Komličenko hlavou těsně minul, ale o chvíli později už ho v šanci nedovoleně zastavil Jeřábek a Boleslav dostala možnost pokutového kopu. K penaltě se postavil ruský útočník střelou k pravé tyči otevřel skóre. V 54. minutě se po závaru ve vápně dožadovali penalty i hosté, ale neúspěšně. Po hodině hry mohl vyrovnat Moulis, ale je ho střela skončila těsně vedle. Na opačné straně si Grigar poradil s ranou Komličenka a poté si poradil i s hlavičkou Pauscheka.

V závěru se Teplice přeci jen dočkaly vyrovnání. V 78. minutě domácí obrana při rohovém kopu nepokryla Hoška, který hlavičkou poslal míč pod břevno a připsal si první ligový gól od října 2016. Tři minuty na to neměli hosté daleko k obratu, ale Horova střela skončila těsně nad. Na vítězství mohli pomýšlet i domácí, avšak Teplice při střele Mareše v 86. minutě podržel brankář Grigar. Především díky němu tak Teplice po třech porážkách bez vstřelené branky poprvé bodovaly. V tabulce jim patří dvanácté místo, Boleslav je jedenáctá.