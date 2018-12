Opava zaskočila oslabený Liberec, ze severu Čech veze tři body

Fotbalisté Opavy překvapivě vyhráli v dohrávce 18. kola první ligy v Liberci 2:1. Nováčka poslal na severu Čech do vedení v šesté minutě Jakub Janetzký, hned za devět minut sice srovnal Roman Potočný, ale v 80. minutě byl vyloučen domácí Petr Ševčík a přesilovku za čtyři minuty využil Dominik Simerský.

Slezané v devátém ligovém utkání v Liberci poprvé zvítězili, setřásli roli nejhoršího venkovního týmu soutěže a posunuli se na desáté místo tabulky čtyři body za Slovan. Severočeši jsou po druhé porážce za sebou sedmí a nevyužili šanci přiblížit se vedoucí šestce na tři body.

Oběma týmům chybělo několik hráčů. Opavští nemohli nasadit potrestané opory Zavadila se Smolou a kvůli zranění vypadl brankář Šrom, takže se poprvé od 5. kola postavil mezi tyče Fendrich. Domácím scházeli krajní obránci Hybš a Koscelník či záložník Pešek, naopak do sestavy se po vynucené pauze kvůli kartám vrátil středopolař Ševčík. Liberec podobně jako v minulém kole při prohře 0:1 v Teplicích inkasoval hned z úvodní soupeřovy šance. Po Schaffartzikově centru z levé strany se protlačil k hlavičce Janetzký a připsal si první ligovou trefu v kariéře.

"Podali jsme velmi bojovný výkon. Po dvou ligových porážkách to bylo těžké, navíc nás potkaly menší problémy. Nemohli nastoupit Zavadil se Smolou a den před zápasem se zranil Hrabina. Proto si našeho výkonu cením hrozně moc," řekl na tiskové konferenci opavský kouč Ivan Kopecký.

"Viděl jsem Honzu, jak přebírá balon, tak jsem tam šel na centr. Určitě to stavím nejvýš v kariéře. Vždy jsem si přál hrát ligu, teď se to splnilo, ještě první ligový gól a vyhráli jsme. Takže super," řekl v rozhovoru pro O2 TV Janetzký. "Trošku jsme předtím přestali hrát, mysleli jsme, že už byl míč v autu. Chyba," uvedl Potočný.

Slovan rychle srovnal. Potočný v 15. minutě z přímého kopu kousek za vápnem zamířil přesně a s pomocí tyče překonal Fendricha. Domácí záložník, který v roce 2013 krátce hostoval v Opavě, pátým gólem v ligové sezoně potvrdil pozici aktuálně nejlepšího libereckého střelce. "Chtěl jsem to v první chvíli kopat přes zeď, ale křížem mi to jde líp. Vyšlo to," řekl Potočný.

Za šest minut mohl otočit stav, ale vypálil vedle. Ránu Breiteho, hrajícího 100. zápas v nejvyšší soutěži, pak vyrazil Fendrich. Jinak ovšem Opava v úvodním dějstvím dobře přistupovala k domácím hráčům a nepouštěla je do šancí. Severočeši se i po přestávce jen obtížně dostávali ke své tradiční kombinační hře. Domácí trenér poslal na trávník dvojici čerstvých útočníků Mashikeho Sukisu s Aaronsem, ale k šancím to nevedlo.

"Soupeř v druhém poločase velmi dobře rozkouskoval hru. Na můj vkus se velmi dlouho nehrálo, soupeř nás nepustil do hry, byly tam prostoje," řekl slovenský trenér Liberce Zsolt Hornyák. Naopak v 79. minutě mohla udeřit Opava, Zapalač však hlavičkoval nad. V 80. minutě rozhodčí Houdek vyloučil po druhé žluté kartě domácího Ševčíka, přestože zasáhl dříve míč než hostujícího Kayambu.

"První žlutá byla úplně zbytečná, vytekly mi nervy. To byla ode mě blbost. Ale druhá byla úplně směšná. Zaprvé jsem odehrál balon a zadruhé mi Kayamba prostě skočil na kotník. Nechápu to," podivoval se Ševčík. "Místo toho, abychom se dostali do tlaku, byl vyloučen Ševčík. První žlutá karta byla jeho nedisciplinovanost, to nechci obhajovat. Při druhé byl v souboji o balon. Z mého pohledu byl Petr první u balonu, těžko mu něco za to můžu vyčítat. Rozhodčí to posoudil tak, že mu dal druhou žlutou," uvedl Hornyák.

Slezané využili přesilovku hned za čtyři minuty. Po centru a Žídkově hlavičce se odrazil míč před volného Simerského a ten pohodlně zaznamenal svůj druhý ligový gól v kariéře. Nováček už výhru v přesilovce navzdory závěrečnému tlaku Slovanu udržel a po dvou kolech bodoval. "Musím přiznat, že jsme měli i štěstí v závěru, kdy jsme z rohu po odraženém balonu dali vítěznou branku. To, co jsme neměli se Slavií a se Spartou, se k nám dnes přiklonilo. Jsou to pro nás velmi cenné body," dodal Kopecký.