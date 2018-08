Opora Bohemians si z hrozivého pádu odnesl ošklivé zranění

Fotbalista Bohemians Praha 1905 Dominik Mašek si v pátečním ligovém utkání se Spartou vykloubil loket. Má i přetrhané vazy a musí na operaci. Kvůli zranění klíčový hráč vršovického celku zřejmě přijde o velkou část podzimní části nejvyšší soutěže.

"S Maškem to vypadá špatně. Má vykloubený loket, přetrhané vazy a ruku v sádře," řekl na tiskové konferenci po zápase trenér Martin Hašek.

Třiadvacetiletý Mašek šel ve 35. minutě do vzdušného souboje, ale sparťan Alexandru Chipciu ho nebezpečně přistrčil. Mašek se ve vzduchu přetočil a ošklivě spadl na ruku, která náraz nevydržela. Autor deseti ligových branek musel střídat.

Podle Haška se zranění možná dalo předejít, kdyby předchozí podobné zákroky sparťanů sudí Ondřej Berka potrestal žlutou kartou. "Chipciu věděl, co dělá, že z toho bude tvrdý pád. Ale rozhodně netvrdím, že chtěl Maška zranit. Ale nešel do souboje jako chlap. Když náš hráč vyskočí první a soupeř mu dá stoličku, tak se tomu nedá nijak bránit. Už tam předtím byla podobná situace, a možná kdyby to bylo potrestáno, tak by ta druhá situace nenastala. Možná ano, možná ne," řekl Hašek. "Takové souboje mohou skončit i zlomeninou páteře," dodal.