Ostrava i Jablonec zkusí v dohrávce navázat na dobrý závěr jara.

Souboj Ostravy s nejlepším týmem uplynulého jara Jabloncem v pondělí uzavře úvodní kolo první fotbalové ligy. Baník v nejvyšší soutěži Severočechy přes osm let neporazil, rád by však nepříznivou bilanci zlomil a pokračoval ve výkonech ze závěru minulého ročníku, v němž se na poslední chvíli zachránil. Jablonec zase touží navázat na skvělé jaro, které mu vyneslo třetí místo.

Ostrava v posledních pěti kolech minulé ligové sezony neprohrála a těsně unikla sestupu. Baník doma v nejvyšší soutěži šestkrát za sebou bodoval, ale teď bude hostit soupeře, nad kterým naposledy zvítězil v březnu 2010. Od té doby Ostrava Jablonec už čtrnáctkrát neporazila.

"Jablonci se před třemi lety začalo říkat Galácticos, přitom až letos mužstvo dosáhlo odpovídajících výsledků. Mužstvo, vztahy, herní styl, to vše prošlo vývojem, vystřídalo se tam několik trenérů. Až si to nakonec sedlo a prakticky poslední šanci, kterou měli, aby se ukázali, využili a udělali výborné umístění," řekl ostravský trenér Bohumil Páník.

"Mužstvo je konsolidované, hraje dlouho spolu a má svůj herní styl. Neblázní, dokáže vyčkávat a pak umí uplatnit svou kvalitu. Ale nesmíme se dívat, kdo přijede, jdeme do boje a porveme se o body," dodal.

Jablonec na závěr minulé ligové sezony pětkrát za sebou vyhrál, stal se nejlepším týmem jara a nečekaně poskočil na třetí místo tabulky. "Hráči nastavili třetím místem a přímým postupem do Evropské ligy nějakou laťku. V této sezoně to bude pro nás celkově trochu těžší. Jablonec už nebude brán, že přijede někam bránit, konkurenti se na nás budou dívat už jinak. Ale myslím, že tenhle mančaft by měl mít velkou sílu, a věřím, že to hned od začátku sezony ukáže," uvedl jablonecký trenér Petr Rada.

Severočeši se těší na bouřlivou kulisu. "Ostrava má výborné fanoušky, lidi budou hodně natěšení, myslím, že jich přijde dost. I když jsou to soupeřovi fanoušci, i pro nás je lepší, když tam bude deset tisíc lidí. Pro oba týmy je to motivace před tolika lidmi ukázat, že jsme dobře připraveni na start ligy. Samozřejmě jedeme do Ostravy udělat vše pro to, abychom si odvezli tři body," řekl jablonecký kapitán Tomáš Hübschman.

Zápas má v pondělí výkop v 18:00.