Penalta asi jasná, uznal brankář. Střelec ho však překvapil

Gólman Tomáš Grigar dlouho držel naděje teplických fotbalistů na cenný bodový zisk v úvodním utkání jarní části ligové sezony na Slavii. Inkasoval až v 83. minutě, kdy ho z pokutového kopu překvapil záložník Tomáš Souček dloubákem doprostřed branky. Penaltový zákrok podle Grigara posoudil rozhodčí Ondřej Pechanec jako faul správně.

Teplický obránce Michal Jeřábek v 82. minutě stáhl po rohovém kopu k zemi domácího Milana Škodu a po druhé žluté kartě v zápase byl vyloučen. "Byl tam přede mnou chumel hráčů, ale asi ho držel. Penalta asi jasná," řekl novinářům Grigar.

Součkovo zakončení dloubákem šestatřicetiletého gólmana překvapilo. "Čekal jsem Škodu, ale ten říkal, že když byl na něj faul, tak nekope penaltu. Kdyby šel on, tak bych zkusil zůstat stát. Asi bych vypadal jako pitomec, kdyby to dal k tyči, ale od Součka jsem to nečekal. Kopl to dobře, do vrchní poloviny brány, to asi nešlo chytit," řekl Grigar. "Myslím si, že kdyby nebyla ta penalta, tak bychom to dohráli na 0:0. Ale penalta rozhodla," dodal bývalý gólman Sparty.

Vyzdvihl sílu vedoucího týmu soutěže Slavie. "Je to nejlepší mančaft tady u nás a vypadá to, že asi budou mít titul. Na úvod jsme měli nejtěžšího protivníka, ale byli jsme celkem vyrovnaným soupeřem a od tohoto výkonu se můžeme odrazit. Teď máme tři zápasy, které bychom potřebovali výsledkově zvládnout," konstatoval Grigar. Teplice se postupně utkají s Mladou Boleslaví, Karvinou a Opavou.