Plzeň během zimy zamrzla, soupeři jí však titul vzít nechtějí

Na podzim to byl nezastavitelný válec, který ničil jednoho soupeře za druhým. Viktoria Plzeň si v české lize počínala suverénně, jako bonus navíc přidala i postup do vyřazovací fáze Evropské ligy. Před druhou polovinou sezony měla na čele tabulky čtrnáctibodový náskok a nikdo nepochyboval o tom, že pohár pro mistra už má jistého majitele. Nikdo o tom nepochybuje ani po šesti jarních kolech, ale Západočeši za to vděčí hlavně nemohoucnosti soupeřů. Jejich vlastní forma totiž jako by během zimní přestávky částečně zamrzla.



Porážky s Mladou Boleslaví a Jihlavou, tři remízy a jediné vítězství nad trápícím se Zlínem. Taková je jarní bilance svěřenců Pavla Vrby, která odpovídá spíš mužstvu ze středu tabulky než jasnému ligovému lídrovi. Středeční nerozhodný výsledek na hřišti poslední Ostravy opět potvrdil, že lehkost ze začátku sezony, která přinesla rekordní sérii vítězství, je tatam. "Když se budeme bavit o zápasech na podzim, tak tam jsme třeba ze tří střel dali dva góly a vyhráli. Teď máme možná ještě větší příležitosti, ale nevyužíváme je," hledal kouč Vrba hlavní důvody neuspokojivých výsledků.



Viktoria si částečně napravila dojem alespoň v Evropské lize, kde nejprve přešla přes srbský Partizan Bělehrad a v osmifinále vypadla se silným Sportingem Lisabon až kvůli gólům v prodloužení. Možná i nabitý program se na mátožném tuzemském počínání Plzně mohl podepsat. Přesto ale Limberský a spol. mohou být rádi, že se podle výsledků nejbližších soupeřů zdá, jako by se už všichni smířili s tím, že letošní titul zkrátka bude putovat na západ Čech.



A čtrnáctibodový náskok se tak zatím ztenčil jen na rozdíl deseti bodů, ačkoliv Viktoria na jaře uhrála jen třetinu (!) z možného zisku. Slavia ani Olomouc ale nabízenou příležitost kvůli vlastním ztrátám nevyužily, Liberec s Jabloncem sice na jaře hrají velmi dobře, jejich manko z podzimu je však až příliš velké. A o Spartě, která se nejnověji vydala cestou hromadného sběru remíz, se v souvislosti s mistrovskými ambicemi vůbec nemá cenu bavit.



Plzeň k titulu proto takřka jistě dojde i přesto, že podzimní trysk teď vystřídalo spíš kulhavé klopýtání. "Když hraje první s posledním, tak bychom teoreticky měli vyhrát," věděl Vrba i po poslední bezgólové remíze na hřišti Baníku. "Ale na druhou stranu naše liga je celkově zvláštní. Vidíme to i v jiných zápasech, mužstva v Česku jsou vyrovnaná," omlouval čtyřiapadesátiletý kouč částečně další bodový výpadek svého mužstva.



A Ostravané si podle něj nepočínali vůbec špatně, bývalý trenér české reprezentace by si je dokázal představit na vyšší příčce v tabulce. "Baník nasazením ukázal, že do ligy patří a byla by škoda, kdyby spadl," podotkl Vrba. Na čtrnácté Slovácko Slezané aktuálně ztrácejí čtyři body, zcela ze hry o udržení tak ještě rozhodně nejsou.



Plzeň ale může řešit zcela jiné záležitosti. Ve zbývajících osmi kolech by musela dál totálně hazardovat s luxusní bodovou rezervou, aby do boje o titul ještě přinesla aspoň nějaké vzrušení. Je pravda, že ji v programu čeká domácí duel se Spartou nebo souboj v Edenu proti Slavii, jinak má ale do závěru sezony víc než přívětivý los. A tohle už zkrátka musí zvládnout. Navzdory tomu, že proti podzimu funguje na jaře sotva na polovinu.