Plzeň bleskově udeřila ve Zlíně, přiblížila se Slavii

Fotbalisté Plzně v 18. kole první ligy zvítězili 2:0 na hřišti Zlína. Snížila tak ztrátu na vedoucí Slavii na jediný bod, Pražané ale mají sobotní zápas s Mladou Boleslaví k dobru. Plzeň těžila z vydařeného vstupu do zápasu, když už po osmi minutách vedla po gólech Tomáše Chorého a Jana Kovaříka a pak si výhru hlídala.

"Podle představ bylo úvodních deset minut. Pak jsme měli ještě dvě brejkové situace, které jsme nedohráli. Přiznejme si, že tam bylo spousta standartek a autů, nebylo to jednoduché. Nemyslím si, že bychom šetřili síly," řekl plzeňský kouč Pavel Vrba.

Zlín začal defenzivně a Plzeň ho rychle potrestala. Z levé strany poslal míč před branku Kovařík, domácí obrana nechala volného Chorého, který otevřel skóre. A brzy přišla i pojistka. Po kombinaci Chorého a Čermáka přetáhl Havel míč na druhou stranu vápna, kde zůstal nepokrytý Kovařík a tvrdou střelou svou slabší pravačkou pod břevno překonal brankáře Dostála podruhé. "Už mám 235 ligových zápas a tohle je můj první gól pravačkou. Sám jsem byl překvapený, jak mi ta střela sedla," řekl Kovařík.

Zlínu úvodní minuty zápasu vůbec nevycházely a k hlavičce se dostal plzeňský Procházka, Dostál ale tentokrát míč schoval do rukavic. Ve 22. minutě to už mohlo být dokonce o tři branky. Po zaváhání Bača se Plzeň dostala do další nebezpečné šance, jenže Petržela v gólové pozici zlínskou branku přestřelil. Na druhé straně se domácím povedlo alespoň ohrozit Hrušku, když se po standardní situaci dostal k zakončení hlavou Gajič. Brankář Plzně ale pohodlně sebral míč.

Více práce měl Hruška o pár minut později. Bartošákova střela k němu ještě neprošla, ale míč se odrazil k Holíkovi, který z levé strany donutil plzeňského gólmana k zákroku. "První poločas jsme trošku prohospodařili. Měli jsme strach a chyběla nám sebedůvěra," uvedl zlínský trenér Michal Bílek.

Do druhé poloviny Zlín hru více otevřel, vysunul Hronka na hrot k Vyhnalovi a dostal se více do tlaku. Bartošák dobrým centrem z levé strany našel Hronka, který se ale gólové šance zalekl a míč vůbec netrefil. Plzeň také měla svou šanci, Kovaříkův přímý kop však dobře vyrazil Dostál.

Aktivně hrající Bartošák poté pořádně vystrašil plzeňského Hrušku, když natáhl ke střele a brankář Viktorie se musel předvést. Zlín nadále útočil, jenže obrana Plzně zůstala pevná až do závěrečného hvizdu. "Nechytili jsme vstup do utkání a byli jsme hodně pasivní. Dostali jsme dva góly a první půle z naší strany nebyla dobrá. Ve druhém poločase jsme soupeře více dostávali pod tlak. Branku, která by soupeře znervóznila, jsme ale nedali," litoval Bílek.

Ten postrádal útočníka Beauguela, který má od ledna podepsanou smlouvu právě s Plzní a do zápasu tak nenastoupil. "Beauguel patří k důležitým hráčům Zlína, ale proč nehrál, tak to se zeptejte někoho jiného," řekl Vrba. "Byla pro nás komplikace, že jsme hráli bez Beauguela a měnili jsme rozestavení," připustil Bílek.

18. kolo první fotbalové ligy Fastav Zlín - Viktoria Plzeň 0:2 (0:2) Branky: 3. Chorý, 8. Kovařík. Rozhodčí: Lerch - Kříž, Myška. ŽK: Matejov, Jiráček - Petržela. Diváci: 3472. Sestavy: Zlín: Dostál - Bačo (85. Železník), Buchta, Gajič - Matejov, Podio, Jiráček, Bartošák - Hronek, Libor Holík (79. Jakubov) - Vyhnal. Trenér: Bílek. Plzeň: Hruška - Havel, Pernica, Hubník, Kovařík - Petržela (77. Ekpai), Hrošovský, Čermák (81. Hořava), Procházka, Kopic - Chorý (89. Řezníček). Trenér: Vrba.



Fotbalisté Příbrami v předehrávce 18. kola první ligy vyhráli na hřišti Dukly po obratu 2:1 a v nejvyšší soutěži naplno bodovali po sedmi zápasech. Na začátku druhé půle poslal Pražany do vedení Uroš Djuranovič, ale mezi 69. a 77. minutou otočili výsledek Jan Rezek z penalty a Antonín Fantiš. Středočeský nováček v neúplné tabulce poskočil na desáté místo, Dukla zůstala předposlední.

D"Pro nás důležité vítězství, ale myslím si, že dneska zasloužené. Opravdu se potkal výkon s výsledkem," řekl příbramský trenér Josef Csaplár na tiskové konferenci. Do sestavy Dukly se vrátil zkušený slovenský stoper Ďurica, který si odpykal třízápasový disciplinární trest za faul na jabloneckého záložníka Masopusta. Souboj nejméně produktivního týmu ligy s mužstvem, které má zase nejhorší obranou soutěže, v úvodních minutách nabídl spíše urputný boj bez větších šancí.

Až po půl hodině hry zahrozili Příbramští. Fantiš zblízka přehodil Radu, jehož na brankové čáře zastoupil Podaný a míč odhlavičkoval. Krátce před pauzou domácího Djuranoviče vychytal gólman Kočí a jeho protějšek Rada se zase z úhlu nenechal překvapit Mingazovem. "Pasivní první poločas, kdy si ani jedno mužstvo nevytvořilo žádnou sebemenší příležitost. Z naší strany to bylo hodně soustředěné na defenzivu," uvedl kouč Dukly Roman Skuhravý.

Jeho svěřenci vstoupili lépe do druhého poločasu. V 56. minutě se po zaváhání hostující obrany dostal míč k Djuranovičovi, černohorský útočník nejprve sám před Kočím trefil tyčku, ale z dorážky už nezaváhal. Hosté se pak zvedli a Duklu zatlačili. Ostojič podle rozhodčího Ardeleanua v pokutovém území fauloval Mingazova a nařízenou penaltu v 69. minutě suverénně proměnil Rezek. Dejvický tým v lize inkasoval poprvé po 343 minutách.

Příbramští osm minut po vyrovnání přidali další gól. Antwi se protáhl mezi domácími obránci, nacentroval na Fantiše a ten pohotovým volejem o zem překonal Radu. "Vůbec mě nezajímá, jestli ta penalta byla, nebo nebyla. Daleko horší zjištění pro mě je, jakým způsobem jsme se po vyrovnávací brance začali chovat na hřišti. Vyvrcholilo to po naší ztrátě ve středu hřiště brejkovou situací, kterou hosté dobře dohráli," litoval Skuhravý.

Svěřenci Josefa Csaplára už v závěru náskok udrželi a venku v první lize zvítězili poprvé od loňského dubna. Dukla nedokázala vrátit soupeři srpnový debakl 0:4. "Nebylo to jednoduché utkání a ještě jsme to dokázali otočit, což svědčí o nějaké vůli," upozornil Fantiš. "Věřil jsem, že dneska to zlomíme, protože kvalitu my máme. Do šancí se dostáváme, jde o to je proměňovat," doplnil šestadvacetiletý útočník.