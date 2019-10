Plzeň díky drtivé druhé půli porazila Baník

Fotbalisté Plzně ve 13. kole první ligy doma porazili Ostravu 3:0 díky gólům Lukáše Hejdy, Michaela Krmenčíka a Tomáše Chorého z druhého poločasu. Viktoria na druhém místě tabulky dál ztrácí šest bodů na vedoucí Slavii, kterou přivítá za týden. Baník v nejvyšší soutěži venku počtvrté za sebou prohrál a zůstal čtvrtý.

"Pro nás to bylo trošku složitější, že jsme v prvním poločase nedali nějaký gól, aby to možná bylo trochu klidnější. Ale co se týká úrovně zápasu, tak to splňovalo všechno, co od těchto mužstev čekáme," řekl plzeňský trenér Pavel Vrba na tiskové konferenci.

"To manko na Slavii je pro nás trošku složitější. Ale já si vzpomínám, že jsme měli náskok mnohem větší, přesto jsme se až do konce ligy třepali, jestli nás někdo nedožene. Za týden bude pro nás zápas se Slavií hodně důležitý, ale není konec soutěže. Ta je stále v jedné třetině," dodal.

Domácí od začátku Ostravu sevřeli a ve třetí minutě poprvé zahrozili. Krmenčík v šestnáctce přiklepl míč Kayambovi, kterého však zblízka vychytal Budinský. Jeho branku pak minul Krmenčík akrobatickým kopem.

Plzeňští kontrolovali hru a měli další slibné příležitosti. Procházka zamířil o kousek vedle, Budinský vytáhl Řezníkovu ránu a Limberský z dorážky trefil boční síť. Mezi tyče se poté opět netrefil aktivní Krmenčík.

Západočeši se poprvé dočkali branky na začátku druhé půle. Kalvach v 50. minutě nacentroval na Hlouška, jenž před brankou našel Hejdu a plzeňský stoper si připsal premiérový gól v ligové sezoně. Na druhé straně gólman Hruška zlikvidoval Kuzmanovičovu střelu, což byla asi největší ostravská šance v zápase.

"Už v prvním půli jsme hodně tahali za kratší konec, tam jsme to ještě přežili. Ale ve druhé půli, kdy už nás načali, tak to bylo jednoznačné. Nám chyběla kvalita na útočné polovině soupeře a pak se to na nás valilo," uvedl ostravský trenér Bohumil Páník.

V 60. minutě přidali domácí pojistku. Hloušek dalším přesným centrem vybídnul Krmenčíka, ten sice nejdřív hlavičkou trefil Budinského, ale z dorážky už se i s pomocí tyče prosadil. Pro reprezentačního útočníka to byl jubilejní 50. gól v nejvyšší soutěži.

"Adam mi dal hezký centr. Já to dal do gólmana, ten míč vyrazil přede mě a já ho akrobaticky uklidil do brány. Jen jsem si říkal, ať to není tyčka, naštěstí to zapadlo do brány. Jsem rád," řekl Krmenčík.

Západočeši už nedovolili matně hrající Ostravě vůbec nic. Navíc v páté minutě nastavení uzavřel skóre střídající Chorý hlavičkou po rohovém kopu. Viktoria zvítězila pošesté z posledních sedmi kol a s Baníkem neprohrála v 19. ligovém utkání po sobě.

"Musíme se z toho otřepat a chystat se na Olomouc. To jsou ti soupeři na naší úrovni, s kterými jsme schopni hrát vyrovnané utkání. Tady to dnes na nás bylo hodně. Plzni gratuluju k výbornému výkonu," prohlásil Páník.

Klusáčkovi vyšla obnovená premiéra

Fotbalisté Bohemians 1905 zdolali poslední Opavu 1:0 a v nejvyšší soutěži po čtyřech utkáních zvítězili. O triumfu "Klokanů" při obnovené premiéře trenéra Luďka Klusáčka rozhodl v 63. minutě Jan Vodháněl. Pražané v Ďolíčku neprohráli ani šesté ligové utkání v sezoně, naopak hosté už 11 kol po sobě nezvítězili.

Dvaapadesátiletý Klusáček, jenž kvůli neuspokojivým výsledkům nahradil odvoleného Martina Haška, vedl Bohemians už na jaře 2014, kdy s týmem vybojoval záchranu v nejvyšší soutěži.

Jako první zahrozili v 11. minutě hosté. Ve skrumáži před brankou se nejlépe zorientoval Schaffartzik, ale slabou střelou brankáře Le Gianga, který si za Bohemians odbyl ligový debut, nepřekonal.

Za sedm minut zaútočili i domácí. Vodháněl vypálil z hranice vápna a gólman Fendrich vyrazil jeho střelu před Keitu, který ale mezi tři tyče nezamířil.

V 26. minutě dal o sobě vědět znovu Schaffartzik, jenž po přiťuknutí od Šulce zakončil vedle. Ve 33. minutě si na druhé straně na Jindřiškův centr naskočil Pokorný, jenže Fendrich jeho hlavičku vytáhl na roh.

Po přestávce Slezané po standardní situaci přenesli hru na druhou stranu a Šulc střelou z hranice šestnáctky těsně minul.

V 63. minutě otevřeli Bohemians skóre. Havlovu střelu srazil Fendrich na břevno a Vodháněl hlavičkou doklepl míč do sítě. Náskok domácích se poté nepovedlo zvýšit Bartkovi, který si připsal 250. ligový start.

Pražané už ale tři body udrželi a neprohráli s Opavou v lize poosmé za sebou. Slezané na hřišti Bohemians nezvítězili v nejvyšší soutěži v pátém utkání po sobě.

Karviná se doma trápí

Karviná podlehla Slovácku 0:2 a ani na šestý pokus v této sezoně nejvyšší soutěže doma nevyhrála. Hosty poslal ve 26. minutě do vedení Tomáš Zajíc a pojistku přidal v 79. minutě střídající Jan Kalabiška. V té době už hrálo Slovácko devět minut bez vyloučeného Josefa Diviška. Tým z Uherského Hradiště podruhé za sebou zvítězil a na šestém místě tabulky má stejně bodů jako čtvrtá Ostrava. Karviná je třináctá.

Domácí nastoupili bez útočníka Petráně, který pykal za vyloučení na Spartě, zato se stoperem Dreksou, jenž se po dlouhodobém zranění doposud rozehrával za rezervu.

Aktivněji začali Karvinští. Po nahrávce od Ba Louy ze standardky se snažil hlavičkovat Lingr, ale balon k brankáři Trmalovi ani nedoletěl. Hosté ze Slovácka zahrozili vzápětí, Zajíc ale nemířil přesně.

V 13. minutě si naběhl na míč za obranu po standardce domácí Ba Loua, ale hlavou se neprosadil. Hned poté neuspěl v dobré pozici ani Ndefe, jehož střela letěla nad.

Produktivnější bylo naopak Slovácko. V 26. minutě vyhrál Ondřej Šašinka vzdušný souboj a Zajíc propálil brankáře Hrdličku. Dal svůj čtvrtý gól v ligové sezoně a třetí venku.

Bulharský útočník Karviné Petkov mohl okamžitě odpovědět, ale při zakončení podklouzl a jeho střela nebyla přesná. Domácí se snažili o srovnání, Rundičova rána z 30 metrů však Trmala nepřekvapila. Slovácko naopak mohlo pět minut před pauzou svůj náskok navýšit, ale Hrdlička tentokrát proti Zajícovi skvěle zasáhl a vytáhl jeho hlavičku na roh.

V poločase udělal domácí trenér Straka hned dvě změny v sestavě. Smrže nahradil Janečka a Petkova pak Jakub Šašinka, kterého na trávníku čekal bratrský souboj s mladším sourozencem Ondřejem v barvách Slovácka.

Karviná se okamžitě vrhla do útočení a právě Jakub Šašinka v 56. minutě nedal velkou šanci, když z malého vápna zamířil mimo. Domácí tlačili, obrana Slovácka ale pracovala dobře. Hlavička Bukaty byla nepřesná, Janečkův pokus také.

Od 70. minuty hráli domácí přesilovku poté, co dostal druhou žlutou kartu Divíška. Slezanům se ale početní výhoda vůbec nepovedla. V 79. minutě se někdejší karvinský hráč Kalabiška uvolnil a povedenou táhlou střelou k zadní tyči zvýšil.

O minutu později nepropálil domácí Lingr obranu Slovácka a střela Bukaty šla vedle. Domácí dohrávali v křeči a ještě mohli jednou inkasovat, Navrátil však jen trefil Hrdličku.