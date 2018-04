Plzeň nás nezajímá. Důležitý je náš výkon, přiznává kouč Hapal

Čtyřiadvacátou ligovou zastávku čeká o víkendu velký šlágr. Ve Štruncových sadech si to mezi sebou rozdají dva týmy, které svým fanouškům na jaře moc radosti nepřinesli. Proti trápící se Viktorii vyběhne na trávník pražská Sparta, která naopak pozvolna nabírá dech. Pro oba týmy je zápas hodně klíčový, ani jeden z nich by si totiž neměl dovolit ztratit body. "Pokud chceme uspět, tak musíme přemýšlet tak, že chceme vyhrát," myslí si trenér Letenských Pavel Hapal.

Sparta se na jaře nepotkala s příliš dobrou formou a její špatné výsledky odnesl trenér Stramaccioni, pod novým koučem Hapalem se ale Pražanům povedlo po pěti remízách podruhé na jaře vyhrát, když na vlastním hřišti rozdrtili Duklu.

Teď však před Letenskými leží daleko větší výzva - vedoucí Plzeň. Ta ale po zimní pauze rovněž nepředvádí oslnivé výkony. Naposledy dokonce prohrála s Bohemians, a to nelichotivým výsledkem 2:5. Pro hostující celek by se tak mohla rýsovat slušná šance, jak Západočechům ukrást další body. Jaká atmosféra panuje v táboře soupeře, však podle Hapala sparťany příliš nezajímá.

"Nepanuje tam dobrá nálada a z klubu jde cítit nervozita. Pořád však mají boj o titul ve vlastních rukou. Je ale možné, že budou chtít brát tento zápas jako odrazový můstek za tím, aby se jim opět dařilo. To, jak na tom Plzeň teď je, nás vlastně ani nezajímá. Důležitý je náš výkon a nasazení v utkání," řekl pro isport.cz.

Zároveň se zamyslel nad tím, co by mohlo na svěřence trenéra Vrby platit. "Bohemians předvedli neskutečný pohyb, bojovnost, vstřelili skoro z každé akce gól. Měli obrovské nasazení. To je podle mého názoru základ pro všechna mužstva."

"Uvažujeme o různých situacích, ale Pavel Vrba je natolik zkušený, že se jen tak nenechá. Zvažujeme také rozestavení, ve kterém na nás nastoupí. Umí přepnout například na 4-4-2 a je možné, že to na nás zkusí, takže musíme být připraveni," dodal Hapal.

V Plzni by měl mít až na Lukáše Váchu k dispozici všechny hráče. Po zranění se může vrátit do sestavy i Costa. "Všichni hráči by měli být v pořádku až na Lukáše Váchu, který se zranil už před minulým utkáním. U Costy existuje varianta, že by se vrátil do základní sestavy, už se zapojil do tréninku," přiznal letenský trenér.

V roli hlavního lodivoda střídačky ho čeká zřejmě nejnáročnější duel. I když si to on sám tolik nepřipouští. "Po Plzni nás čeká dalších šest těžkých zápasů, které musíme zvládnout. Pokud chceme uspět, tak musíme přemýšlet tak, že chceme vyhrát."

"Plzeň je lídr tabulky a hraje o titul, proto si myslím, že bude favorit, ale na druhou stranu její poslední výsledky ukázaly, že dokáže prohrát s Jihlavou, Boleslaví či na Bohemce. Věřím, že budeme v dobrém rozpoložení a dobře připraveni. Už se těším!" uzavřel.