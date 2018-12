Plzeň po dvou remízách zabrala, doma porazila Olomouc

Fotbalisté Plzně doma porazili Olomouc 2:0 a v první lize zabrali po dvou remízách 1:1 za sebou. Zápas 17. kola v úvodním poločase rozhodli Tomáš Chorý a vlastním gólem Martin Sladký. Obhájci mistrovského titulu na druhém místě stáhli náskok Slavie na jeden bod, Pražany ale ještě čeká pondělní dohrávka v Opavě. Čtrnáctá Sigma má v tabulce pouze tříbodový náskok na poslední Karvinou.

Viktoria navázala na úterní triumf 2:1 nad CSKA Moskva ve skupině Ligy mistrů. Svěřenci Pavla Vrby s Olomoucí v nejvyšší soutěži neprohráli podesáté za sebou a neinkasovali už 621 minut.

Plzeňští se v úvodu duelu spíše zastřelovali. Ve 23. minutě jim k prvnímu gólu pomohla velká chyba hostů. Houska zaváhal při rozehrávce, Petržela předložil míč Chorému a ten zblízka zakončil do odkryté branky. Bývalý útočník Olomouce se v lize trefil poprvé od května. "Když jste v top klubu, tak určitě na vás jako na útočníka tlak trošku je. Snažil jsem si to nepřipouštět a pořád si věřit, že si místo najdu a gól dám. Poštěstilo se. Milan mě krásně našel, dal jsem branku a jsem strašně spokojený," řekl Chorý na tiskové konferenci.

Zásah Kovaříka neplatil kvůli ofsajdu a další domácí střelec Procházka těsně minul branku. Po půl hodině hry poprvé zahrozila také Sigma, ale Dvořáka na malém vápně skvěle vychytal gólman Hruška. "Samozřejmě se to dalo líp zakončit. Kamkoliv jinam, abych netrefil gólmana. Bohužel jsem ho trefil, takže jednoznačná moje chyba," litoval Pavel Dvořák.

Dvě minuty před pauzou úřadující mistři navýšili skóre. Chorý posunul míč na Čermáka, který obešel Kalvacha a jeho přihrávku si obránce Sladký nešťastně srazil do vlastní branky. "Myslím si, že v prvním poločase byla naše hra zajímavá, dostávali jsme se do šancí, i v přechodové fázi jsme byli celkem rychlí a dokázali si vytvořit příležitosti," konstatoval plzeňský trenér Vrba.

Olomoučtí vstoupili do druhého dějství mnohem lépe a dělali Plzni problémy. Nešpor zblízka vypálil těsně vedle tyčky, poté se mezi tyče o kousek nevešla ani Sladkého tečovaná střela. "Nás hlavně v těch posledních zápasech provází velká střelecká sterilita. Nedokážeme dát branky, dneska jsme tady měli tři čtyři situace," upozornil olomoucký kouč Václav Jílek. "Plzeň byla produktivnější a v gólových situacích předvedla daleko větší kvalitu než my," dodal Jílek.

Hráči Viktorie se však z náporu hostů oklepali a v poslední půlhodině už měli hru opět pod kontrolou. Hanáci už se v závěru na větší vzdor nezmohli a v Plzni prohráli v nejvyšší soutěži popáté v řadě. "Bohužel v druhém poločase mi to připadalo, že nám trošku došly síly z toho náročného programu, který momentálně máme. Olomouc začala lépe kombinovat, měla více prostoru. Měla tam dvě situace a kdyby dala gól, tak by se ten zápas asi dohrával jinak, než se dohrával," uvedl Vrba.

17. kolo první fotbalové ligy Viktoria Plzeň - Sigma Olomouc 2:0 (2:0) Branky: 23. Chorý, 43. vlastní Sladký. Rozhodčí: Julínek - Podaný, Dobrovolný - Adam (video). ŽK: Chorý - Vepřek. Diváci: 5316. Sestavy: Plzeň: Hruška - Řezník, Pernica, Hubník, Kovařík - Hrošovský, Procházka - Petržela (82. Havel), Čermák (61. Hořava), Kopic - Chorý (73. Řezníček). Trenér: Vrba. Olomouc: Buchta - Sladký, Jemelka, Vepřek (72. Yunis) - Zahradníček, Texl (77. Lalkovič), Kalvach, Houska, Falta - Dvořák, Nešpor (60. Plšek). Trenér: Jílek.







Fotbalisté Ostravy v 17. kole první ligy vyhráli 2:0 v Příbrami a po třech porážkách za sebou bodovali. Naopak středočeský celek natáhl sérii bez vítězství už na sedm zápasů. První gól hostů dal u Litavky v závěru prvního poločasu kapitán Baníku Robert Hrubý a výhru poté těsně před koncem zpečetil Bronislav Stáňa.

V úvodu prvního poločasu byli aktivnější Příbramští, ale Květ ani Voltr slibné šance neproměnili. Květův přímý kop ve 23. minutě vyrazil hostující brankář Laštůvka a tři minuty nato neprostřelil obranu Voltr, kterého v dobré pozici našel zpětnou přihrávkou Antwi.

Baník se po půlhodině hry marně dožadoval penalty poté, co míč po Jánošově hlavičce zasáhl Voltra do ruky. Ostravští pak udeřili z první vážnější šance. Ve 39. minutě po rohovém kopu dostal Hrubý ve vápně hodně prostoru a přes nedůrazného Fantiše prostřelil gólmana Kočího.

"Prvních dvacet minut to byl z naší strany zajímavý výkon, ale dostali jsme gól po standardní situaci, kdy jsme nedostoupili hráče," řekl příbramský trenér Csaplár. "Trvalo nám asi dvacet minut, než jsme pochopili, jak na těžkém terénu hrát. Pak jsme to srovnali a takovým lišáckým způsobem jsme dali gól," uvedl kouč Ostravy Páník.

Také do druhého poločasu vstoupili lépe domácí. V 52. minutě po Keitově přihrávce byl před prázdnou brankou Rezek, ale minul. Chvíli nato z dobré pozice přestřelil i Fantiš, v předposlední minutě nevyšel před odkrytou brankou krok Pejšovi a ke střele se tak nedostal.

"Říkal jsem klukům v kabině, že je umím naučit spoustu věcí, ale jestli máme trénovat střely z malého vápna, tak to je asi naučit neumím," uvedl Csaplár. "Kdyby šlo všechno natrénovat, tak jsou všichni Ronaldové a Messiové. Ale to nejde. Proto jsou také střelci právem placení zlatem, proto jsou nejslavnější, protože umí rozhodovat zápasy," dodal.

Ostravští naopak přidali vzápětí pojistku, když se z dorážky prosadil Stáňa. V závěru završil trápení domácích ranou do tyče Rezek. "Tak to ve fotbale chodí, že když domácí nedali jejich šance, tak my jsme přidali druhý gól. Domácí si určitě nezasloužili prohrát," uvedl Páník. "Domácí fanoušci se zítra podívají do novin, uvidí, že Příbram prohrála 0:2, a dál ani pomalu nebudou číst. Už ale neví, že domácí hráli dobře a měli tři čtyři stoprocentní šance, které možná i vinou terénu nedali," přidal ostravský trenér.

Baník si připsal teprve druhé vítězství z posledních sedmi zápasů a v tabulce mu patří šesté místo. Středočeši jsou třináctí, když doma potřetí za sebou prohráli a ani neskórovali. "Jsem z výsledku zklamaný. Neříkám, že jsme si zasloužili vyhrát nebo remizovat, ale ve hře byla kvalita," uvedl Csaplár.

17. kolo první fotbalové ligy 1. FK Příbram - Baník Ostrava 0:2 (0:1) Branky: 39. Hrubý, 90. Stáňa. Rozhodčí: Berka - Boček, Vitner. ŽK: Jánoš (Ostrava). Diváci: 1638. Sestavy: Příbram: Kočí - Nový, Kodr, Tregler, Antwi - Rezek, Květ (61. Mingazov), Hlúpik (46. Keita), Průcha - Voltr (75. Pejša), Fantiš. Trenér: Csaplár. Ostrava: Laštůvka - Mešaninov, Šindelář (55. Procházka), Stronati, Fleišman - Jirásek (77. Stáňa), Jánoš, Hrubý, Holzer - J. Šašinka, O. Šašinka (74. Baroš). Trenér: Páník.



Fotbalisté Bohemians 1905 remizovali v 17. ligovém kole v malém pražském derby s Duklou bez branek. "Klokani" v nejvyšší soutěži nevyhráli doma poosmé za sebou. Bohemians protáhli čekání na ligové vítězství na šest kol a v tabulce jsou desátí. Dukla v nejvyšší soutěži potřetí za sebou bodovala a neinkasovala, zůstala však předposlední.

"Za normálních okolností čtyři z pěti takových utkání by měla skončit naším vítězstvím, ale my jsme dnes sehráli to jedno z těch pěti. Nepřekvapuje mě, že doma získáváme méně bodů než venku, máme hráče spíše na brejky, než abychom dobývali," řekl na tiskové konferenci kouč Bohemians Martin Hašek starší.

Do základní sestavy Bohemians se po třech měsících vrátil zkušený kapitán Jindřišek, naopak ani na lavičce nebyl nejlepší střelec "klokanů" v ligové sezoně Hilál. V první půli se hrál v Ďolíčku nezáživný zápas s minimem velkých šancí. V páté minutě protáhl domácího brankáře přízemní střelou Podaný, na druhé straně si po centru málem nechtěně dal vlastní gól vracející se Souček.

Ve 24. minutě mohli udeřit hosté, Djuranovič se protlačil až před Fryštáka, ale tísněn obráncem mířil nad. Deset minut před pauzou dostali domácí balon do sítě, asistent rozhodčího však už předtím odmával ofsajd. Branku nepřinesl ani nápor domácích těsně před pauzou.

"Myslím, že nám vyšla taktika, s kterou jsme do toho šli. Škoda té šance Djuranoviče, to byla největší šance prvního poločasu. Soupeře jsme v první půli do ničeho nepustili," uvedl kouč Dukly Roman Skuhravý. Po přestávce dlouho pokračoval fotbal bez šancí a s nepřesnostmi na obou stranách. Bohemians se dostali do tlaku až v posledních 20 minutách. V 79. minutě postupoval do brejku Martin Hašek mladší, ale gólman Dukly Rada jeho pokus vyrazil.

"Chtěl jsem zakončovat na zadní tyč, dobíhající hráč mi to tečoval na střed. Když si to takhle zpětně zhodnotím, asi jsem měl zvolit střelu na přední tyč. Ukázalo se to jako špatné zvolené řešení situace," řekl Martin Hašek mladší. O dvě minuty později se neprosadil ani druhý ze synů domácího kouče Martina Haška staršího Filip, který z malého vápna přestřelil. Poté pálil kousek mimo Vodháněl.

"Vypracovali jsme si tolik šancí, že je ani nespočítám. Největší byla asi ta, co měl Filip. Krásná akce přes pravou stranu, dostali jsme se Reiterem za obranu. Chceme přihrávky do kapsy mezi brankáře a obranu, často tam hráče nemáme, ale dnes jsme tam měli Filipa skvěle. Jenže pak musí nastavit nohu, aby to z pěti metrů šlo do brány," uvedl Martin Hašek starší.

Bohemians se tlačili za vítězným gólem, ale v koncovce se jim nevedlo. Střídajícího Maška vychytal Rada a v poslední minutě Dostál nůžkami přestřelil. Na opačné straně mezitím Podaného ránu zlikvidoval Fryšták.

"Posledních 10 minut jsme se nepochopitelně stáhli do defenzivy a tím jsme Bohemce umožnili mít tři velmi dobré brankové příležitosti. Díky tomu, že jsme to přežili, si odvážíme bod. Je to třetí zápas za sebou bez obdrženého gólu a věřím, že je to stav, který nám dovolí se do těch posledních dvou zápasů podzimu trochu uklidnit. Po úvodních sedmi kolech jsme měli nula bodů a v 17. kole jsme ve hře, to je pro mě klíčová věc," dodal Skuhravý.