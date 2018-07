Plzeň prodloužila smlouvy s osmi hráči včetně kapitána Hubníka

Vedení fotbalistů Plzně prodloužilo smlouvy s osmi oporami najednou. Kapitán Roman Hubník se upsal do roku 2020, brankáři Matúš Kozáčik a Aleš Hruška spolu s Patrikem Hrošovským, Martinem Zemanem a Tomášem Hořavou do roku 2021 a Lukáš Hejda s Radimem Řezníkem podepsali nové kontrakty až do roku 2022.

"Jsme velice rádi, že se nám podařilo prodloužit smlouvy s tolika klíčovými hráči. Každý z nich měl velký podíl na skvělém tažení v minulé sezoně, které vyvrcholilo ziskem pátého mistrovského titulu. Jednání byla naprosto korektní a těší nás fakt, že s těmito hráči můžeme počítat i pro další roky," řekl generální manažer klubu Adolf Šádek.

Všichni hráči v minulém ročníku patřili většinou do základní sestavy, brankář Hruška zejména v Evropské lize, či alespoň pravidelně střídali. Řezník je v plzeňském týmu už od roku 2011, Hejda s Kozáčikem přišli o rok později.

Už dříve Západočeši prodloužili smlouvu na příští sezonu s Markem Bakošem. V únoru se upsali do roku 2020 David Limberský a Milan Petržela a loni na podzim prodloužil spolupráci do roku 2021 nejlepší střelec týmu Michael Krmenčík.