Plzeň proti Liberci zaváhala, sešívaní otočili s Olomoucí v závěru

Fotbalisté vedoucí Plzně ve 20. kole první ligy doma s Libercem dvakrát neudrželi vedení, remizovali 2:2 a v jarní sezoně nejvyšší soutěže ani na třetí pokus nevyhráli. Západočeši mají v čele tabulky sedmibodový náskok na Slavii a k dobru odložený zápas v Ostravě. Slavia porazila v přímém souboji o druhé místo Olomouc 3:1. Hanácký nováček vedl od 57. minuty po gólu Martina Hály, ale v posledních 16 minutách otočili skóre Milan Škoda a střídající Stanislav Tecl s Mickem van Burenem. Jablonec si poradil s Ostravou a přiblížil se Spartě na jeden bod.

Plzeňští nastoupili v základní sestavě s pěti změnami od čtvrtečního úvodního prohraného osmifinále Evropské ligy se Sportingem Lisabon (0:2). Hráli brankář Kozáčik, poprvé na jaře stoper Hájek, který zastoupil nemocného kapitána Hubníka, záložníci Čermák s Kovaříkem a útočník Chorý. Chyběl i disciplinárně potrestaný středopolař Hrošovský, na lavičce začali gólman Hruška a záložníci Kolář s Petrželou.

Domácí si v úvodu vypracovali dvě slušné šance. Po závaru v šestnáctce netrefili míč Zeman ani Krmenčík. Nejlepší plzeňský střelec poté z úhlu utíkal na Hladkého, který mu střelu vykopl.

Ve 21. minutě už se Plzeň dočkala. Kovařík poslal přesný centr na zadní tyč a Chorý hlavou nedal libereckému brankáři šanci. Vytáhlý útočník vstřelil první soutěžní gól za Viktorii po zimním příchodu z Olomouce.

Liberec vyrovnal ze své první větší šance ve 38. minutě, kdy Pulkrab pohotově usměrnil do branky Potočného prudký centr. Nerozhodný stav ale vydržel jen dvě minuty. Chorý přistrčil míč Krmenčíkovi, který své sólo zakončil tvrdou střelou a připsal si 12. ligový zásah v ročníku.

Hosté na začátku druhé půli mohli vyrovnat. Kozáčik po rohu zaváhal a pustil míč, ale dorážející Mikula z voleje vypálil nad břevno. Těsně vedle mířil i Oscar.

Plzeňským se po změně stran nedařilo a dostávali se místy pod velký tlak soupeře. Kozáčik ještě zneškodnil Pulkrabův tečovaný pokus, v 74. minutě už však inkasoval. Kerbr vrátil míč před branku a volný Breite ho napálil do odkryté sítě.

Domácí opět začali hrát až po inkasovaném gólu. Koláře ale vychytal Hladký a další náhradník Petržela střílel nepřesně. Zápas v poslední minutě nerozhodl ani Kovařík, který z přímého kopu trefil břevno liberecké branky. Slovan s Plzni ukončil ligovou sérii porážek, která trvala šest utkání.

Sešívaní dlouho prohrávali, pak třemi góly otočili skóre

Slavia začala náporem a hostující brankář se v osmé minutě musel hodně natahovat, aby vyrazil Hušbauerovu střelu. Na druhé straně se po chybě domácí obrany řítil do šance Hála, oběhl i gólmana Koláře, ale v pádu už zakončil jen slabě a míč se dokutálel mimo. V 18. minutě nabil za vápnem Hála Sladkému, který ale tísněn protihráčem zamířil vedle.

V 27. minutě dostal slávista Souček míč do sítě, sudí Orel však už předtím zapískal útočný faul. Na opačné straně musel proti střele aktivního Hály z úhlu zasáhnout domácí brankář Kolář.

Pražané v závěru poločasu stupňovali tlak. Reichl však vyrazil Stochovu ránu zpoza vápna a skvěle si už v první minutě nastavení poradil i s velkou šancí Škody.

Domácí pokračovali v náporu i po pauze, ale do vedení šla Sigma. Slávista Bořil v 57. minutě nechtěně prodloužil dlouhý nákop za obranu na Hálu a ten svůj samostatný únik proměnil střelou mezi Kolářovy nohy. Slávistický gólman inkasoval po předchozích třech soutěžních duelech s čistým kontem.

Pražané po inkasované brance vyvinuli obrovský tlak. V 66. minutě na zadní tyči mířil nad Bořil, po střele střídajícího Van Burena za již překonaným gólmanem zasáhla obrana a následně přestřelil Frydrych.

V 74. minutě Stochovu ránu z přímého kopu famózně vytáhl Reichl ze šibenice na roh, ale po něm už domácí udeřili. Po Deliho hlavičce napálil Sladký zblízka Škodu, od něhož se míč odrazil do sítě. Domácí kapitán tak gólově oslavil dnešní 250. zápas v české lize.

Slavia pokračovala v drtivém tlaku a v 81. minutě otočila stav. Po dalším rohu prodloužil Deli míč na zadní tyč, odkud jej Tecl doklepl do sítě. Sudí odmával ofsajd, ale Orel po poradě s videorozhodčím původní verdikt opravil. Poprvé v historii české ligy tak nová technologie změnila zprvu neuznanou trefu.

Sigma vrhla všechny síly do útoku a srovnat mohl Hála, ale Slavii zachránil Kolář. Domácí v 84. minutě vyrazili do brejku, Van Buren nejprve trefil tyč, ale pak už dotlačil míč do sítě.

Jablonec srazil Baník dvěma góly a stíhá Spartu

Ostrava i kvůli odloženému utkání nabrala výraznou ztrátu na soupeře v boji o záchranu, a tak potřebovala v Jablonci nutně bodovat. Nastoupila proto hodně agresivně, což přineslo ale jen dvě žluté karty během úvodních pěti minut.

Severočeši postrádali zraněného kapitána Hübschmana i potrestaného Považance, trenér Rada tak poprvé na jaře přešel na hru na dva útočníky, když si v poháru řekl o šanci Doležal. Jako první zahrozil ve 22. minutě druhý z útočníků Chramosta, ale trefil jen brankáře.

Po půlhodině začali zlobit hosté. S Hlinkovou střelou si poradil brankář Hrubý a ve 35. minutě trefil Fillo břevno. Do šaten mohl nakonec jít šťastnější Jablonec, ale Chramosta si ve velké šanci vylámal zuby na brankáři Laštůvkovi.

Rozhodující moment přišel v 50. minutě, kdy Masopust hlavou přiklepl míč Doležalovi a ten zařídil hlavou vítězný gól. Baník poté poslal do hry i uzdraveného kapitána Baroše a na poslední čtvrthodinu nasadil i třetího útočníka Diopa, ovšem vyrovnání nevybojoval.

Naopak v 78. minutě vyšel domácím brejk, Doležal vysunul Masopusta, který ještě přihrál Jovovičovi a černohorský záložník definitivně rozhodl, když vystřelil v pádu po předchozím faulu. V závěru mohl alespoň snížit Baroš, ale v šanci minul.