Plzeňský Chorý: Nevěšíme hlavy, nezlomí nás to. Jedeme dál

Ačkoli fotbalisté Plzně korunovali nepodařené jaro jednou z nejtěžších porážek pod trenérem Pavlem Vrbou 2:5 na hřišti Bohemians Praha 1905, nadále si snaží udržovat sebevědomí získané na podzim. Útočník Tomáš Chorý věří, že se podaří špatné výkony napravit a nejlépe už v příštím utkání se Spartou.

"Dostali jsme pět gólů, dali jsme dva a prohráli jsme, takový je fotbal. Ale my nevěšíme hlavy. Nezlomí nás to. Prostě jsme prohráli a jedeme dál," řekl Chorý novinářům.

Plzeň ze sedmi jarních zápasů vytěžila jen šest bodů a její náskok na prvním místě tabulky se ze 14 bodů ztenčil na sedm. Že by byl v ohrožení zisk titulu si ale Viktoriáni nepřipouští. "Pořád máme vše ve vlastních rukách. Takže si to nepřipouštíme. Poprvé jsme prohráli venku, proto si nemyslím, že bychom měli sklápět hlavy. Máme teď před sebou zápas se Spartou a všichni věříme, že tu sílu pořád máme. Je to třeba jen zlomit. Musíme se dívat dopředu a neklopit hlavy," burcuje Chorý, který přišel v zimě z Olomouce.

Bohemians byli v utkání hodně produktivní a trestali každou chybu nepřesně kombinujících hostů. "Nezačali jsme špatně, drželi jsme míč, ale přišla zbytečná ztráta a dostali jsme gól. Pak další, ale nezlomilo nás to a vrátili jsme se do hry. V poločase jsme věřili, že to není ztracené, ale pak jsme dostali pátý gól a už to bylo těžké," hodnotil Chorý.

"Bylo to nahoru dolu, oni dohráli své situace, my ne, v tom je ten rozdíl. Teď nám chybí kvalita v ofenzivě," připustil.