Plzeňský trenér Vrba: Sparta pro nás může být odrazový můstek

Plzeňští fotbalisté vyhráli jediný ze sedmi zápasů ligového jara, trenér Pavel Vrba ale věří, že nedělní šlágr s pražskou Spartou bude pro Viktorii odrazovým můstkem k lepším výsledkům a k dotažení cesty za titulem. Západočeši podle něj musejí hrát zodpovědněji v obraně a nesmějí k zápasům přistupovat tak, jako by šlo o přípravu.

"Souhlasím s tím, že zápasy na začátku jara nám moc nevyšly. Přesto věřím, že jsme mužstvo, které to dokáže zvládnout. Věřím, že nedělní zápas bude takovým odrazem k tomu, abychom se zklidnili a abychom závěr soutěže zvládli. Věřím, že na to máme," řekl Vrba pro klubový web.

Západočeši minule utrpěli debakl 2:5 na hřišti Bohemians 1905 a jejich náskok před druhou Slavií se snížil na sedm bodů. "Zápas se Spartou bude trošku jiný v tom, že Sparta sem přijede s tím, že potřebuje nutně získat body. My trošku doplácíme na to, že naše defenziva nepracuje tak, jak bychom si představovali," uvedl Vrba.

"Nemůžeme hrát zápasy tak jako přípravná utkání, ale musíme hrát zodpovědněji, důsledněji. V defenzivě si musíme dát mnohem větší pozor než v zápasech, které jsme hráli doma nebo třeba teď na Bohemce," doplnil bývalý reprezentační trenér.

Sparta je až šestá a bojuje o to, aby vůbec skončila na pohárových příčkách. Letenští ale minule po pěti remízách za sebou konečně naplno bodovali díky domácí výhře 3:0 nad Duklou Praha.

"Sparta to svoje mužstvo teď momentálně buduje. Já furt říkám, že to chce taky nějakou trpělivost, než tam ti hráči budou působit delší dobu. Mají hráče, kteří jsou individuálně silní, v útočné fázi mají individuality, na které si budeme muset dávat pozor. Ale my hrajeme doma a chceme konečně v domácím prostředí zvítězit. Z našeho pohledu ten zápas není tolik o Spartě jako o nás," dodal Vrba.