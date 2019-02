Po debaklu výhra. Chtěl jsem zvednout prapor, hlásil Rezek

Bylo ho plné hřiště, neúnavně zakládal domácí útočné akce a snažil se o zakončení. A nakonec byl nejstarší hráč na hřišti Jan Rezek také autorem vyrovnávacího gólu z penalty na 1:1, která fotbalisty Příbrami v duelu proti Zlínu výrazně nakopla a pomohla ke konečné výhře 3:2.

Rezek byl nejen autorem důležitého gólu, ale současně motorem většiny akcí Středočechů. Vypadalo to, že tým skutečně zapomněl na minulý týden v Liberci, kde dostal čtyřbrankový výprask. "Jednoznačně to bylo o jiném přístupu," prohlásil šestatřicetiletý Rezek.

"Povedlo se nám hned zpočátku několik dobrých akcí, a i když jsme je nedokázali dotáhnout, byla tam vidět změna a chuť. Nevzdali jsme to a odměnou nám bylo vyrovnání a pak i ty dva další góly v druhém poločase. Jen mě mrzí, že stále dostáváme moc laciné góly, potom se na tu otočku strašně nadřeme," dodal.

Současně ale uznal, že jeden zápas na velkou změnu je zatím málo. "Nechtěli bychom, aby to byla jen taková ta první jarní vlaštovka. Minulý týden jsme asi ještě nebyli správně nachystaní, v sobotu to byl zcela jiný výkon od všech, protože my naše výkony musíme mít založené na týmovém přístupu," míní někdejší český reprezentant.

U Litavky se sešel s řadou dalších zkušených hráčů, a tak dobře věděl, že právě od nich musí začít změna. "Hraju fotbal už dlouho na to, abych věděl, že když se nedaří, tak to bude na starší hráče. I u mě proběhla sebereflexe, věděl jsem, že v Liberci to nebylo dobrý," uznal sebekriticky.

Ale po duelu na Rezka rozhodně kritická hodnocení nedopadnou. "Chtěl jsem zvednout prapor. U nás to není o jednotlivcích, i když třeba návratu zraněného Mirka Slepičky se už nemůžeme dočkat. Ale musíme šlapat jako tým, a to se nám hodně dařilo. Byl to povedený zápas a přišel v pravý čas, abychom zase začali dělat vydařené výsledky," uzavřel Rezek.