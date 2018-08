Po patnácti minutách jsem viděl hvězdičky, přiznal Kadlec.

Velkou radost prožíval po vítězném návratu do mateřského klubu v Uherském Hradišti bývalý fotbalový reprezentant Michal Kadlec. Svým výkonem pomohl ve čtvrtém ligovém kole Slovácku k domácí výhře nad Olomoucí 3:1. Kromě tříbodového zisku byl spokojený i s tím, že skončily dlouhé tahanice okolo jeho přestupu ze Sparty. Třiatřicetiletý obránce se nyní může soustředit s klidnou hlavou opět jen na fotbal.

Návrat na ligové trávníky neměl Kadlec snadný, kvůli zranění trénoval pouze dva dny před utkáním. "Prvních 15 minut jsem viděl hvězdičky. Už mám svůj věk, bude mi zanedlouho 34 let. K běhání na kraji obrany potřebujete být top fit. Byli jsme domluveni s trenérem Kordulou, že do toho půjdu. A dám do zápasu své maximum," řekl novinářům Kadlec.

Poslední soutěžní zápas odehrál za Spartu koncem března v Teplicích. "Bylo to náročné období. Jednak jsem dlouho nehrál, jen trénoval. Trápily mě tahanice kolem přestupu. Byl jsem připravený hrát, pak se to odvolalo. Hrál jsem za Slovácko ligovou generálku, potom dva měsíce stál. Bylo to náročné i pro hlavu. Jsem rád, že to takto dopadlo. Musím poděkovat jak Spartě, tak i Slovácku, že mi nabídlo smlouvu," poznamenal Kadlec.

Dres Slovácka v ligovém utkání oblékl skoro po 14 letech. Naposledy nastoupil za modrobílé začátkem prosince 2004 a shodou náhod v Olomouci, kde Slovácko prohrálo 0:1. Potom zamířil do Sparty a následně do zahraničí, kde oblékal dresy Leverkusenu a Fenerbahce Istanbul. Před dvěma lety se vrátil do Sparty, tam se mu ale herně příliš nedařilo a vypadl ze sestavy.

"Jsem rád, že můj návrat domů na Slovácko byl vítězný. Pocity jsou skvělé. Musím klukům poděkovat, že to urvali i za mě. Byl jsem ze začátku nervózní. Dnes to nebylo ještě z mé strany ono. Nohy nebyly takové, jak jsem si představoval. Doufám, že se to bude zápas od zápasu lepšit," uvedl Kadlec.

Netají se smělými plány pozvednou opět Slovácko do horních pater tabulky. "Máme kvalitní tým, můžeme si to rozdat s každým. Dnes jsme po prvním vstřeleném gólu trošku polevili. Potom jsme zvýšili bojovnost a zaslouženě vyhráli. Chceme tady udělat tvrz, ze které se nevozí body. Porazili jsme silnou Olomouc i Baník, i když trochu se štěstím. O tom je dneska fotbal," dodal Kadlec, který je přesvědčen, že Slovácko zaboduje naplno i v příštím kole na půdě posledního týmu tabulky Dukly.