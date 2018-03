Pochopili jsme, že vyhrát se dá všude, říká jihlavský Zoubele

Vysočina Jihlava má formu jako hrom, výhrou na Dukle 3:1 si připsala už čtvrtý tříbodový zápis v jarní sezoně. Vynikajícími výkony podává záložník Lukáš Zoubele, který na Julisce vstřelil druhý gól hostí, když míč krásně opřel o břevno.

Kam až povede jihlavská jízda?

Jdeme zápas od zápasu, na začátku jara jsme měli těžký los, když nás čekaly dva vedoucí týmy tabulky. Povedlo se, porazili jsme Slavii i Plzeň, potvrdili to v utkání s Teplicemi a na Duklu jsme jeli povzbuzení. A opět jsme vyhráli, to je fantastické! Teď nás čeká doma Jablonec a budeme se snažit sérii prodloužit.

V lize jste vyskočili už na desátou příčku, máte nakročeno do lepší části na tabulky. Nemyslíte i na pohár?

Ne, takhle neskromně nemůžeme mluvit. Další zápas tvrdě odmakáme, a když uděláme nějaké další body, bude to super.

Nemůže přijít sebeuspokojení?

Od toho máme trenéra (Martin Svědík), když něco podceníme, ten nás hezky zchladí. Drží to pevně v rukou.

Na Julisce jste se parádně trefil. Vzpomenete si, kdy jste naposledy tak hezký gól?

Já těch gólů tolik nedávám, letos byl první (celkem třináct), ale tenhle byl hezký. Jsem za něj moc rád. Vzpomínám si na jeden ještě za Jablonec, když mi to Honza Kovařík krásně nacentroval. Ale takový asi přece jen nebyl.

Zatloukl jste míč pod břevno. Záměr, nebo to tak hezky vyšlo?

To tak vyšlo, já určitě nechtěl, aby se míč odrazil od břevna.

Duklu jste na jejím hřišti přejeli. Bylo to tak snadné?

Nebylo vůbec, už nás znají a nikdo nás nepodcení. Dukla je kvalitní mužstvo, určitě se na nás připravovala. Ale už máme v hlavách, že se dá vyhrát i venku, kdekoli. Když se nám to povedlo v Plzni, říkali jsme si, proč ne na Dukle. Plnili jsem pokyny trenéra, to děláme každý zápas , máme nějaké zažité věci. A vyplácí se to. Další zápas máme Jablonec doma a uvidíme. Měli jsme po podzimu deset bodů, teď jich máme už dvaadvacet, obrovská psychická vzpruha.

Máte nějaké vysvětlení pro divný podzim?

Divný podzim... Spíš bych řekl, že přišel nový trenér a s ním realizační tým, přišly nové posily, nová krev. Nastartovali jsme to a o podzimu už nemá cenu se bavit.