Pohled na tabulku je nádherný, pochvaluje si zlínský Bartošák

Výrazné výsledkové i herní zlepšení předvádějí v úvodu sezony fotbalisté Zlína. Pod novým trenérem Michalem Bílkem tým ožil a získal sebedůvěru. Rostoucí formu potvrdili "Ševci" v dnešní dohrávce šestého kola, ve které v derby vyhráli na Slovácku jednoznačně 4:0 a v tabulce se posunuli na páté místo.

"Je nádherné být jen o bod hned za Spartou. Zbývá nám ještě jeden zápas do reprezentační přestávky proti Příbrami. Rádi bychom úspěšně zakončili první čtvrtinu a udrželi se v tabulce v první šestce," řekl novinářům záložník Lukáš Bartošák. "Hra pod trenérem Bílkem nám sedí. Moc gólů nedostáváme, vytvoříme si šance a dáváme branky," pochvaluje si dobrý vstup do ligy osmadvacetiletý hráč, který do Zlína přišel před rokem.

"Dobře jsme se na soupeře připravili. Chtěli jsme hrát aktivně v útoku. Chtěli jsme narušit jejich rozehrávku, zavírat jednoho stopera a protivníka tím co nejvíce vyčerpat. Vzadu se nám dařilo sbírat nakopávané míče. Slovácko si nedokázalo poradit s naší nátlakovou hrou a nedostalo se příliš do zápasu," popsal Bartošák cestu k vítězství. Za důležité považoval, že se podařilo hostům za poločas vstřelit dva góly.

Ten druhý dal sám nádhernou střelou do horního růžku. "Konečně mi to začíná padat. Tentokrát jsem do míče práskl pravou nohou. A spadlo to tam. Snažil jsem se mířit. Chtěl jsem míč trefit na zadní tyč. Ale tak hezky určitě ne," usmál se šťastný střelec, který zatím zaznamenal v lize čtyři góly. Z toho dva dal v této sezoně.

Většinou střílí levačkou. "Na opírání mi pravá noha úplně neslouží, ale nepamatuji si, kdy jsem dal pravačkou gól," poznamenal zlínský fotbalista, který před třemi lety nahlédl i do reprezentace. Bartošák se domnívá, že klíčová byla úvodní branka, kterou vstřelil z penalty Tomáš Poznar. "Po ní jsme se uklidnili. Mysleli jsme si, že Slovácko začne víc hrát, což se ale nestalo. Pro mě znamená výhra v derby obrovskou radost," dodal Bartošák.