Poslední šance pro Spartu? Duel s Plzní, tuší kapitán Dočkal

Poslední možnost pro fotbalovou Spartu, jak ještě zdramatizovat závěr sezony, přichází. Ve FORTUNA:LIZE čeká fotbalisty z Letné ve šlágru 24. kola druhá Plzeň. Staronový kapitán pražského celku Bořek Dočkal tuší, že jedině výhra dává jeho týmu ještě nějakou šanci přiblížit se Západočechům a dostat je pod tlak. Svěřenci Zdeňka Ščasného chtějí potvrdit i vítězný vstup do jara, kde ještě neztratili ani bod.

Odtrhne se definitivně vedoucí duo na čele tabulky, nebo se k nim přiblíží zezadu ještě někdo třetí, který by je mohl potrápit? Sparta by se takové role zhostila s radostí. Její manko z podzimu se ale zatím netenčí. Teď mají Letenští jedinečnou příležitost se malinko přiblížit, jinak už jim zbude pouze boj o konečné třetí místo. "Na každého to dolehne. Všichni vědí, že se blíží velký zápas a bude vyprodaný stadion. Pro nás je to první a poslední šance vytvořit na Plzeň nějaký tlak v tabulce," míní navrátilec do sparťanské sestavy Bořek Dočkal.

Sparta ztrácí na Plzeň propastných jedenáct bodů a od začátku jarní části stáhla její náskok pouze o dva, i když za čtyři odehraná kola ani jednou nezaváhala. "Samozřejmě by bylo příjemnější, kdybychom věděli, že nasbírané body by nás přiblížily k čelu, ale sezona už takhle byla rozběhlá a my s tím můžeme dělat jediné: vyhrávat a čekat, co se bude dít nad námi," je si vědom staronový kapitán Letenských.

Duel s Plzní nebude jenom o tom, zda se Sparta přiblíží svému soupeři, či nikoliv, ale také potvrzením, že se definitivně zvedla z krize, která ji postihla v průběhu podzimu. "V trendu a vývoji týmu to bude důležité utkání a trochu i zrcadlo toho, co se tady děje. Sice nejde po jednom zápase hodnotit, jestli Sparta udělala krok dopředu, ale vstup do jara je potřeba potvrdit ve velkém zápase," prohlašuje sebevědomě třicetiletý fotbalista, který se vrátil na Letnou letos v zimě až v poslední možný den přestupového období.

V souboji se Západočechy se podle Dočkala žádná otevřená partie konat nebude. Ostatně tomu tak bylo i v minulosti. "Z každého zápasu bylo cítit, že ani jeden nechce inkasovat jako první. Úvodní trefa může být hodně zlomová. Často se stalo, že se zápas přehoupl na jednu či druhou stranu nějakou standardní situací," myslí si Dočkal.

Klíčové také bude, který tým vstřelí branku jako první. Už i Plzeň se naučila vyhrávat na hubené výhry 1:0. "Poslední tři roky ustupuje z toho ofenzivního stylu, kdy si věřila, že může hrát otevřený fotbal s každým. Za tu dobu vylepšila jiné věci a naučila se vyhrávat v české lize. Nepanikaří a počká si na klíčový moment v zápase, díky kterému ho otočí," všímá si kapitán Sparty pozměněného herního projevu Viktorie.

"V naší lize rozhoduje většinou první gól. Plzeň často vyhrává 1:0, je to spíš potvrzení její síly. Když velké týmy nehrají dobrý zápas, tak dokážou zvítězit tímhle výsledkem. Nám se to potvrdilo v Liberci," dodává Matěj Hanousek, který se v dresu Sparty postaví proti Viktorii poprvé.

Na zápas s Plzní bude stejně jako v případě duelu s Baníkem přihlížet zaplněná Letná, na což se těší i sparťanský obránce. "Hrál jsem v Dukle a Jablonci. Tohle je pro mě zadostiučinění. Po sedmi letech jsem se dostal do týmu, na který chodí fanoušci. Těším se na každý zápas tohoto typu," podotýká 25letý fotbalista, který v zimě přišel z Jablonce.