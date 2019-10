Potočný je kamarádský, přesto si vykřičel hlasivky

Nepovedená první půle podještědského derby s Jabloncem donutila libereckého fotbalistu Romana Potočného k tomu, že o poločase snad poprvé v životě v kabině křičel na spoluhráče. Bod za remízu 2:2 z utkání 13. ligového kola vzhledem k průběhu nakonec bral, i když si hodně vyčítal, že v závěru nastavení neproměnil velkou šanci.

Liberec v derby prohrával v přestávce 0:1 po gólu Jana Sýkory ze 44. minuty. "Kdybych věděl, proč jsme odehráli tak špatný poločas, tak nehraju, ale trénuju. Mám trošku vykřičené hlasivky, snad poprvé jsem křičel na kluky v kabině o poločase. Já jsem takový kamarádský, ale dnes jsem trošku o poločase zvýšil hlas, ať se trochu probereme. Byli jsme trošku až po...ní. Trenér si k tomu taky řekl své, ale myslím, že jsem mluvil hlasitěji než on," řekl novinářům Potočný.

Jeho tým šest minut po pauze vyrovnal zásluhou Jana Mikuly, hned za minutu sice hosty poslal znovu do vedení Miloš Kratochvíl, ale v 57. minutě rozhodl o dělbě bodů liberecký Jakub Pešek.

"O poločase jsme se mezi sebou hlavně nahecovali. Kluci, kteří už tu nějakou sezonu kroutíme, víme, jak je tento zápas důležitý. Po tom prvním poločase jsme teď rádi za bod, i když ke konci jsme mohli brát i tři," uvedl Potočný.

Ocenil, že se jeho celek nepoložil ani poté, co hned po vyrovnávacím gólu vzápětí znovu inkasoval. "Já se snad po tom našem gólu ani neotočil, to bylo rychlé. Myslel jsem si, že to ani není pravda. Ale hodili jsme to za hlavu, hned jsme nastoupili a ukázali sílu mančaftu, že jsme zase hned rychle srovnali," podotkl Potočný.

V závěru nastavení mohl rozhodnout, ale hlavičkou přestřelil. "Není čas na výmluvy, myslím, že z tohohle prostě musím dát gól. Trošku se mi i Syky (Sýkora) smál, říkal: Dobře jsem tě tam podrazil, viď? Já říkám: Ty hajzle malej," smál se Potočný. "Jak jsem tam mezi ně vletěl, tak mi trochu škobrtnul o nohy, tím jsem se trochu přetáčel. Kdybych to měl čistě, tak bych to asi určitě proměnil," dodal osmadvacetiletý ofenzivní záložník.

Chvíli předtím si vzal na starost i přímý kop těsně za vápnem, z dobré pozice ale přestřelil. "Věřil jsem si. Balu (Baluta) měl přemlouval, jestli mu to nechám. Ale nenechal jsem mu to, no," řekl Potočný.

Liberec zůstal po remíze v derby v dolní polovině tabulky. "Vzhledem k tomu konci je ten bod spíš ztráta. Kdyby to dal buď z trestňáku, nebo tu hlavičku, mohli jsme vyhrát. Ale Jablonec je silný soupeř, po tom průběhu je remíza asi zasloužená. Potřebovali bychom tři body, ale musíme být rádi aspoň za jeden," konstatoval Potočný.