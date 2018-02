Pozdě, ale přece? Načasování dvou vyhazovů nemá logiku

Stačila jen dvě úvodní jarní kola, aby dva ligoví trenéři přišli o svá místa. Nepovedený vstup do druhé poloviny sezony ukončil angažmá Dušana Uhrina v Mladé Boleslavi i dosud celkem úspěšné působení Bohumila Páníka ve Zlíně. Jejich nástupci teď musejí naskočit do rozjetého vlaku, ačkoliv by se pro změny nabízel mnohem vhodnější prostor.



Na jednu stranu je konec mužů na lavičce v obou případech logickým krokem. Ambiciózní Boleslav se potácí na třináctém místě tabulky bod od sestupu, její kádr přitom na první pohled naznačuje, že by měla mířit mnohem výš. Ve dvou zápasech po zimní přestávce prohrála s Karvinou i v Liberci a trpělivost klubového vedení s Uhrinem vypršela.



Zlín loni vyhrál národní pohár, na podzim si díky tomu zahrál Evropskou ligu. Na to konto se dočkal posílení kádru a chtěl o pohárové příčky znovu bojovat. Místo tohle ale v lize zatím zvítězil jen pětkrát a je devátý, přičemž ohlížet se také musí spíš za sebe. Účast v EL pak skončila neslavně, dvěma body ze šesti zápasů. O Páníkově odchodu se spekulovalo už na podzim, on situaci ještě ustál. Nynější remíza s Duklou a čtyřgólový debakl v Karviné jej však z lavičky odsunula definitivně.



Oba odvolaní kouči přitom dostali od vedení k dispozici dlouhou zimní přípravu, během níž si mohli přivést posily podle svého uvážení a zapracovat s týmem na nedostatcích. Skutečně se teď po dvou nevydařených zápasech dá říct, že je všechno špatně? Je to asi jako kdybyste se dva měsíce těšili na Vánoce, všechno pečlivě připravovali, uklízeli, pekli, zdobili, a pak stejně vyhodili stromeček k popelnicím ještě před Silvestrem proto, že se vám najednou nelíbí.



Vyhazov mohl přijít na konci podzimu, kdy už bylo zřejmé, že se sezona pro Boleslav ani Zlín nevyvíjí dobře. Nový kouč by pak s mužstvem od ledna začal pracovat, poznal jej a třeba i zjistil, kde jsou největší problémy. Takhle ale nic z toho neplatí a vedení v obou klubech teď dohání to, co v zimě nestihlo.



Na lavičku Mladé Boleslavi usedl Jozef Weber, který měl v předchozích ligových působištích solidní výsledky. Zlín vzniklou díru zalepil zkušeným Vlastimilem Petrželou. Hned víkendové kolo naznačí, jestli dvojnásobná výměna posune trápící se kluby lepším směrem. A otázkou zůstává, kdo bude v lize dalším mužem na odstřel. Pokud se nezlepší hra pražské Sparty, možná totiž i na Letné začnou brzy dohánět to, co v zimě nestihli.