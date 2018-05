Předseda komise rozhodčích Listkiewicz by rád pokračoval.

Předseda komise rozhodčích Fotbalové asociace ČR Michal Listkiewicz zatím netuší, zda povede české sudí i v příští sezoně, ale rád by pokračoval, přestože má jiné nabídky. Naplňují ho ale dobré výkony českých rozhodčích a věří, že mu vedení FAČR dá důvěru na další sezonu.

"Je to na rozhodnutí pana předsedy (Martina Malíka) a výkonného výboru, na jehož zasedání jsem nedávno byl a odpovídal na otázky a atmosféra byla dobrá. Rád bych dál pracoval tady v Česku, mám výborné spolupracovníky, podporu klubů, veřejnosti a jsem připravený pokračovat," řekl Listkiewicz novinářům na dnešním semináři rozhodčích v Praze.

Připravený je ale i na to, že důvěru znovu nedostane. "Pokud se tak stane, odvezu si jen dobré vzpomínky. Líbí se mi český fotbal a budu ho navštěvovat i poté, co už tu nebudu. Tyhle dva roky byly jedny z nejlepších v mém životě," prohlásil polský expert.

Pokud mu FAČR neprodlouží spolupráci, o práci nebude mít nouzi. Potvrdil, že má nabídku z Maďarska. "V Maďarsku jsem studoval a pracoval. Je to můj druhý domov. Mluvím maďarsky o dvě stě procent lépe než česky, mám tam kamarády. Také mám nabídku z jedné země být expertem pro televizi. V Polsku je také hodně práce. Uvidíme," dodal.

Nyní se ale maximálně soustředí na to, aby s kolegy z komise co nejlépe připravil sudí na závěr ligy. I proto využil státního svátku a sezval rozhodčí na seminář na stadion Viktorie Žižkov.

"Budeme si analyzovat poslední kola. Teď nás čekají nejdůležitější zápasy, tak chceme, aby se sudí zkoncentrovali. Přeci jen jsme v posledních kolech měli několik chyb," připustil Listkiewicz. "Teď v Liberci dal Jablonec gól z ofsajdu. Kontroverzní situace byly i na Slavii a pánové ze Slavie mají pravdu, že kdyby byl na utkání videorozhodčí, tak by penaltu kopali," dodal.

Právě práce s videem byla také velkou náplní semináře a pro sudí byl připravený také přenosový vůz. "V plánu je nasazovat video na více zápasů, tak potřebujeme víc kvalitních videorozhodčích," řekl Listkiewicz, který má zkušenosti s videem i z Polska, kde je k dispozici na každém utkání.

"VAR není nic jednoduchého. V Polsku máme problém, že sudí občas nerozhoduje a čeká na pomoc od kolegy z přenosového vozu. S tím tady v Čechách chci pracovat, protože sudí musí mít nastavenou hlavu, jako kdyby video na zápase nebylo," upozornil Liskiewicz

"Problém s VAR je také ten, že to mění emoce na stadionu. Vidím to u nás v Polsku. Hráči místo oslav gólu koukají na rozhodčího, jestli nekomunikuje s videem. A diváci to samé. Hodně to změnilo kulturu na stadionu a musíme se to naučit vnímat," poukázal. "Na druhou stranu hráči přestali tolik faulovat ve vápně, protože vědí, že je sleduje VAR. Není tolik kontroverzních situací speciálně při rohových kopech. Ubylo držení," dodal.