Premiéra v sešívaném a hned gól. Jako pohádka, zářil Provod

Prakticky dokonalou soutěžní premiéru za slávistické fotbalisty prožil záložník Lukáš Provod. Dvaadvacetiletý křídelní hráč po nedávném příchodu z Českých Budějovic dostal od trenéra Pražanů Jindřicha Trpišovského hned v duelu se Slováckem jako střídající šanci na posledních 21 minut a odvděčil se gólem, jímž v závěru podtrhl pohodlnou výhru mistra 3:0.

"Je to všechno jako ze snu, protože se to událo hrozně rychle. Z Budějovic jsem se přesunul sem, odehrál jeden přátelský zápas, teď jsem dostal prostor na 20 minut v ligovém zápase a hned dal gól. Takže pro mě je to všechno jako z pohádky," řekl novinářům Provod.

Svůj premiérový soutěžní gól ve Slavii si v 78. minutě užil o to víc, že ho vstřelil před severní tribunou, kde sídlí "kotel" nejvěrnějších fanoušků. "Je to neuvěřitelné. Fanoušků je tady hromada, tribuna sever je proslulá svojí atmosférou, takže jsem si to užil náramně a děkuju jim za to," pochvaloval si Provod.

Před příchodem do Slavie odehrál v první lize jen sedm utkání této sezony za České Budějovice s bilancí dvou branek. Předtím odchovanec Plzně působil jen v druhé lize.

"Vstřebat se to dá, i když to bylo všechno rychlé. Ty kroky nejsou moc postupné, ale já si myslím, že zvládnout se to dá a že to zvládnu," konstatoval Provod, který bude v Edenu do zimy hostovat a poté přestoupí.

O zájmu Pražanů se dozvěděl poprvé před měsícem, kdy s Českými Budějovicemi prohrál doma se Slavií 0:3. "Pak už se to vyvíjelo dál. Musím říct, že je to příjemná změna. Skok v kvalitě je obrovský. Všechno jsou to tady nejlepší hráči v Česku. Pro mě to je teď o tom učit se a posouvat se dál. V Budějovicích jsme se taky snažili hrát dobrý fotbal, i díky tomu jsem dostal příležitost jít sem. Teď už tu musím jen prodat to, co jsem se tam naučil," řekl Provod.

"Musím říct, že i v Budějovicích jsme trénovali dobře, ale tady je to tempo a ta intenzita úplně jiná. Ještě jsem trefil reprezentační pauzu, kdy se trénovalo víc. Myslím, že ty hráče to tady posouvá na jejich limity a že je to jenom dobře, že se takhle trénuje," dodal Provod.

V úterý ho čeká se Slavií první zápas základní skupiny Ligy mistrů na půdě Interu Milán. V roce 2013 byl dvakrát na lavičce Plzně při utkáních Youth League, obdoby Ligy mistrů pro hráče do 19 let. "Nedá se to moc srovnávat. Tam na nás chodilo třeba pět tisíc lidí, teď na San Siru může být 80 tisíc. Navíc jsem neodehrál nic. Jestli mám šanci nastoupit? To je otázka na trenéra. Já se toho ale nebojím," dodal Provod.