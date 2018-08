Přestřelka v Karviné! Raduje se Mladá Boleslav

Fotbalisté Mladé Boleslavi ve třetím ligovém kole vyhráli na stadionu Karviné 4:3 a dočkali se premiérových bodů v sezoně. Naopak tým kouče Romana Nádvorníka i potřetí v novém ročníku prohrál. Domácí sice v sedmigólové přestřelce dvakrát dorovnali ztrátu, ale na čtvrtou a premiérovou ligovou branku Tomáše Ladry z 83. minuty už byli krátcí a s Boleslaví po sérii čtyř zápasů bez prohry nebodovali.

I bez zraněného špílmachra a kapitána Matějovského rozehrála Boleslav partii dvou týmů bez bodového zisku lépe. Aktivním napadáním si hosté ve 12. minutě vynutili chybu na domácích stoperech, ale Konaté nezakroutil ránu přesně.

Konaté to však odčinil o deset minut později, když přetažený Přikrylův centr vrátil na malé vápno, kde ho Komličenko hlavou posunul za Berkovcova záda. Z první střely na bránu se hosté ujali vedení. "Vstup do zápasu jsme měli dobrý, ale po prvním gólu jsme začali hrát opatrně," řekl trenér Mladé Boleslavi Weber.

S vedoucím gólem mladoboleslavská aktivita vymizela. Hosté vyklidili prostor soupeři, který získával převahu a prostřednictvím Budínského ostřeloval Šedu nebezpečně z dálky. Hostující gólman dva jeho jedovaté projektily s námahou vytáhl, potřetí míč vyrazil před Panáka, ale po jeho kolizi s boleslavským obráncem se penalta nepískala.

Ta přišla až v nastavení první půle: Král poslal v šestnáctce k zemi Moravce a Budínský se už napočtvrté prosadil. Pro Slezany to byla první gólová radost v nové ligové sezoně. Svěřenci ex-karvinského kouče Jozefa Webera, který se ve svém bývalém působišti po loňském odchodu představil poprvé, si však vedení zanedlouho po obrátce vzali nazpátek. Konaté v 56. minutě už přesně obstřelil Berkovce, ale vedení hostů mělo jepičí život. Už po dvou minutách se hlavou trefil Wágner.

Divoká pasáž zápasu přinesla během šesti minut tři změny skóre. Ta poslední už byla rozhodující: Přikryl z velké vzdálenosti centroval do vápna, do dráhy míče se však fatálně vložil karvinský stoper Janečka a hlavou přeloboval vlastního brankáře. "Triviální chyby směrem dozadu nás stály výsledek. Především třetí gól jsme dostali po situaci, která se moc nevidí. Byla tam špatná komunikace, musíme se na to podívat," prohlásil Nádvorník.

Ve velkém vedru domácí ofenziva uvadala a z brejků měli další možnosti Středočeši. Komličenko sice v 77. minutě z velké příležitosti přestřelil, ale Ladra se po rychlém protiútoku umístěnou ranou z šestnáctky trefil přesně k tyči.

Střídající Ramírez z dorážky ještě vykřesal záblesk naděje pro Karvinou, ale víc už domácí nestihli a pokračují ve špatném vstupu do sezony. "Je důležité, že jsme to zvládli, i když jsme dostali tři góly. Na tom ještě budeme muset zapracovat. Určitě se nám ale uleví, protože máme body, ale už musíme myslet na páteční zápas se Slavií. Říkali jsme si, že už musíme zabrat. Ne že by byl nějaký velký tlak, ale přijeli jsme to zvládnout a to se nám povedlo," řekl Ladra.