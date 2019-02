Přikryl vystřelil Boleslavi výhru nad Jabloncem gólem v nastavení

Fotbalisté Mladé Boleslavi ve 22. kole první ligy doma zvítězili 1:0 nad Jabloncem. Gólem ve třetí minutě nastavení se o to postaral Tomáš Přikryl. Na svém stadionu tak Středočeši neprohráli podeváté za sebou a jsou osmí v tabulce. Jablonec počtvrté z posledních pěti zápasů ztratil body a zůstal pátý.

První velkou šanci zápasu si vytvořili domácí, když Komličenko běžel sám na brankáře, kličkou ho obešel a z úhlu mířil do prázdné branky, ale vracející se Břečka míč odkopl a připravil tak ruského kanonýra o 21. gól sezony.

Jinak ale měl více ze hry Jablonec. V 17. minutě dokonce dal branku Vatajelu, ale rozhodčí těsně předtím odpískali ofsajd Sobola a nenechali akci dohrát. Situaci tak nemohlo ani přezkoumat video.

Na druhé straně zahrozil Přikryl, ale jinak se hrálo převážně u vápna Mladé Boleslavi. Kubistu v dobré pozici zablokoval jeden z obránců, neuspěl ani Doležal a při závaru v závěru poločasu po rohovém kopu zahodil dobrou pozici Holeš.

Mladá Boleslav do druhé půle nasadila čerstvou posilu ze Slavie Mešanoviče a nápor Jablonce se povedlo otupit. Severočeši tak zahrozili jen táhlou střelou Kubisty. Častěji to ale vřelo pro hostující brankou. Další střídající hráč Bucha svou premiéru v boleslavském dresu mohl oslavit gólem, ale vydřenou střelu mu zablokovala obrana.

Do velké šance se pak dral Mešanovič, jenže zblízka těsně minul branku. Vzápětí také na druhé straně těsně minula branku tečovaná střela Trávníka. Rozhodnout mohl Přikryl, ale z šesti metrů ve vyložené šanci přestřelil.

Vše si Přikryl vynahradil v nastaveném čase, kdy při závaru zůstal nehlídán a úspěšnou dorážkou rozjásal domácí fanoušky. Pro ofenzivního záložníka to byla čtvrtá ligová branka v sezoně.

22. kolo první fotbalové ligy FK Mladá Boleslav - FK Jablonec 1:0 (0:0) Branka: 90.+3 Přikryl. Rozhodčí: Proske - Paták, Ratajová - Franěk (video). ŽK: Mešanovič, Matějovský - Trávník, Vatajelu. Diváci: 2956. Sestavy: M. Boleslav: Šeda - Křapka, Takács, Hájek, Fulnek - Hubínek, Tatajev (65. Bucha) - Přikryl, Matějovský, Ladra (46. Mešanovič) - Komličenko. Trenér: Weber. Jablonec: Hrubý - Holeš, Hovorka, Břečka, Sobol - Kubista, Považanec - Acosta (89. Plestil), Trávník, Vatajelu - Doležal. Trenér: Rada.

Fotbalisté Bohemians 1905 ve 22. kole první ligy zvítězili ve Zlíně 2:0. Hosté po deseti utkáních v nejvyšší soutěži vyhráli a utnuli sérii bez vstřeleného gólu, která trvala 479 minut. Naopak domácí pošesté za sebou prohráli. V prvním poločase se trefil kapitán Pražanů Daniel Krch, v nastavení druhé půle přidal pojistku Kamil Vacek. Čtrnáctí Bohemians v lize porazili Zlín poprvé od září 1994 a po 12 utkáních.

"Dnes to asi bylo napsáno ve hvězdách, že Bohemka vyhraje a tak se i stalo, já jsem to tak cítil. Jsem šťastný ze spousty důvodů. Žádný trenér nechce být vyhozen, v Bohemce má rád spoustu lidí, nerad bych ji opouštěl," řekl novinářům trenér Bohemians Martin Hašek.

Úvod zápasu patřil zlínským hráčům, kteří si vytvořili mírnou územní převahu, z níž vytěžili v páté minutě standardní situaci a Poznarovu hlavičku do náruče brankáře Fryštáka. "Byla to naše první šance, škoda, že jsme ji neproměnili, to pak ovlivnilo další průběh," komentoval úvod trenér Zlína Roman Pivarník.

Jenže nápor domácích byl příliš jednotvárný, chyběla mu myšlenka a hlavně finální přihrávka, která by překvapila zformovaný obranný blok Pražanů. Ti toho využili a postupem času vyrovnali hru. Bohemians těžili i z rychlých brejků. Ljovin promáchl při centru z levé strany a Reiter pálil nad po dlouhém pasu a sprintu z hloubi pole. Přesto se "Klokani" dočkali vedení.

Po necelé půlhodině se do zlínského vápna snesl centr, Hůlka nejprve trefil tyč a ve skrumáži uklidil míč do sítě Krch. "Měli jsme být silnější ve vzduchu, ale místo toho z takové situace dostaneme gól," lamentovat domácí záložník Josef Hnáníček. "Dát gól po standardce je pro mě novinka, letos jsme dali jen dva, ale vždy skóroval Hilál, který tu dnes není," uvedl kouč Hašek.

Zlín se stereotypu nezbavil ani po inkasovaném gólu. Blízko k vyrovnání byl Železník a posléze i Poznar, ale ani jeden neprolomil jarní střelecké prokletí Fastavu. "Měli jsme dostatek šancí k tomu, abychom dali gól, bohužel se tak nestalo," podotkl Pivarník, který v minulosti vedl Bohemians.

Pokud prokřehlí domácí diváci čekali po změně stran od svých hráčů nějaké zlepšení, jenže byli rychle vyvedeni z omylu. "Ševci" hráli pomalu, vázla u nich kombinace, přechod do útoku nefungoval. Bohemians tak stačilo bránit a tu a tam zaměstnat defenzívu Zlína. Blízko k navýšení náskoku měli v 64. minutě, kdy po obléhání Dostálovy branky jako poslední střelecký aktér selhal Záviška.

V závěrečné dvacetiminutovce domácí přece jen zmobilizovali všechny síly a vrhli se do útoku. V 75. minutě nastřelil novic v základní sestavě Zlína Čanturišvili břevno, ale na jeho bombu už v koncovce nikdo ze spoluhráčů nenavázal. Zlín se dožadoval i pokutového kopu za souboj Bartka s Džafičem, ale sudí to jako faul neposoudil.

Tlak domácích gradoval v samotném závěru, ale bez efektu. Naopak ve třetí minutě nastavení po brejku pojistil výhru hostů Vacek svým premiérovým ligovým gólem po zimním příchodu na hostování z Odense. "Musíme pořád věřit a zvládnout to. Jsme prostě v období, kdy se nedaří, ale je třeba to zlomit a být pozitivní," konstatoval Hnaníček.

22. kolo první fotbalové ligy Fastav Zlín - Bohemians Praha 1905 0:2 (0:1) Branky: 29. Krch. 90.+3 Vacek. Rozhodčí: Zelinka - Vasjuk, Leška. ŽK: Čanturišvili - Ljovin, Bartek, Vacek. Diváci: 3065. Sestavy: Zlín: Dostál - Holík (77. Jakubov), Buchta, Bačo, Bartošák - Matejov, Hnaníček, Jiráček, Čanturišvili - Poznar, Železník (63. Džafič). Trenér: Pivarník. Bohemians: Fryšták - Hůlka, Krch, Pokorný - Záviška, Reiter (77. Dostál) , Ljovin, Vacek, Bartek - Vaníček, Puškáč (65. Koubek, 89. Jindřišek). Trenér: M. Hašek.



Fotbalisté Olomouce zvítězili ve 22. ligovém kole v souboji sousedů ze spodní části tabulky nad Příbramí 2:0. Hanáky poslal ve 26. minutě do vedení Jakub Plšek a v nastavení přidal pojistku Tomáš Zahradníček. Sigma poprvé v sezoně vyhrála dvě kola po sobě a poskočila na dvanácté místo. Nováček z Příbrami podlehl v lize Olomouci poprvé po pěti zápasech a je o dva body zpět třináctý.

"Pro nás strašně důležité tři body v téhle situaci, vydřené. Navázali jsme na utkání na Bohemce, co se týče bojovnosti. Nakonec podle mě zasloužené vítězství. V tomhle soutěžním ročníku ještě nebylo, že bychom vyhráli dvě kola po sobě. Hráčům by to mělo pomoci na sebevědomí a na klidu," řekl na tiskové konferenci olomoucký kouč Václav Jílek.

Příbram nasadila hned tři posily z tohoto týdne, do základní sestavy se dostali navrátilci Matoušek s Chalušem i Kingue. Jindy spíše defenzivní záložník Květ do tentokrát postavil na hrot útoku.

"Matoušek předvedl slušný výkon. Pomalu tři měsíce nehrál, byl dlouho zraněný. Hrál s chutí, byly od něj vidět zajímavé věci, ale mohl dát dva góly. Ale celkově pozitivní," řekl příbramský trenér Josef Csaplár.

Jako první zahrozila Sigma. Hostující gólman Kočí při odkopu před vápnem trefil útočníka Nešpora a míč skončil kousek vedle prázdné branky. V 16. minutě se Matoušek dvěma kličkami zbavil protihráčů, ale v dobré šanci trefil jen gólmana Buchtu. Na druhé straně pak Zahradníček udělal kličku brankáři, dostal se však do velké úhlu a mířil jen do boční sítě.

V 26. minutě už Olomoučtí otevřeli skóre. Po Zahradníčkově centru sklepl míč Sladký pro volného Plška a ten poslal vystřelil přesně k tyči. Domácí záložník se v lize trefil poprvé od začátku září.

"Charakter utkání odpovídal důležitosti a postavení obou týmů v tabulce. Plno soubojů, nepřesností, hodně snahy, trochu míň kvality. Soupeř měl za stavu 0:0 vyloženou příležitost Matouškem, tam nás podržel Miloš Buchta. Z našeho pohledu byl první poločas přece jen fotbalovější, byli jsme schopni předvést nějaké kombinační akce," řekl Jílek.

Příbram po změně stran přidala a Hanáci se dostali pod tlak. V 68. minutě na centr z pravé strany naskočil hostující Mingazov, v dobré pozici však hlavičkoval nad. Za čtyři minuty na opačné straně v tísni mířil vedle střídající Yunis.

Příbram v závěru otevřela hru a domácí hrozili z brejků. Houska ještě těsně nedosáhl na míč a poté v 86. minutě v obrovské šanci vypálil nad Falta, ale na startu třetí minuty nastavení už Hanáci slavili. Po souboji Treglera s Yunisem v hostujícím vápně nechal rozhodčí Hrubeš pokračovat hru a střídající Dvořák připravil gól do prázdné branky Zahradníčkovi. Domácí záložník skóroval poprvé v ligové sezoně.

"V druhém poločase jsme někdy zbytečně volili moc fotbalové řešení i v situacích, které byly velmi složité. Soupeř na nás vylezl ještě s větší odvahou, presinkem a je to složité v téhle situaci. Trestuhodně jsme nedali šanci na 2:0 a druhý gól jsme přidali až v nastavení," uvedl Jílek.

"Celé utkání demonstrovaly poslední dvě tři minuty, kdy máme aut u rohu a Olomouc z toho dá gól na 2:0. Pak si vytvoříme ještě jednu šanci, tvrdě odpracovanou, ale místo gólu to skončí u druhého rohu," řekl Csaplár. "Jsem zklamaný i smutný, protože si myslím, že jsme dnes mohli bodovat. Hra po vápno slušná, ale o výsledku rozhodla nekvalita v pokutovém území soupeře. Neproměnili jsme asi tři tutovky," dodal příbramský trenér.

22. kolo první fotbalové ligy Sigma Olomouc - 1. FK Příbram 2:0 (1:0) Branky: 26. Plšek, 90.+3 Zahradníček. Rozhodčí: Hrubeš - Kubr, Vaňkat. ŽK: Sladký, Vepřek - Chaluš, Květ. Diváci: 2748. Sestavy: Olomouc: Buchta - Sladký, Beneš, Polom, Vepřek - Zahradníček, Kalvach, Plšek (80. Dvořák), Houska (89. Štěrba), Falta - Nešpor (71. Yunis). Trenér: Jílek. Příbram: Kočí - Nový, Chaluš, Tregler, Antwi - Kingue (58. Keita), Jablonský (84. Kodr) - Rezek (62. Voltr), Matoušek, Mingazov - Květ. Trenér: Csaplár.



Fotbalisté předposlední Karviné remizovali ve 22. kole první ligy s Teplicemi 1:1 a o bod se odpoutali od poslední Dukly Praha. Domácí od konce první půle vedli zásluhou Tomáše Wágnera, ale Severočeši v 72. minutě vyrovnali z penalty Jakuba Hory, který tak gólově oslavil dnešní 28. narozeniny. Karviná neporazila Teplice ani v šestém utkání v nejvyšší soutěži, hosté na jaře získali první bod a jsou v neúplné tabulce desátí.

Karviná vzhledem k vývoji tabulky potřebovala zabrat, ale přes snahu a větší aktivitu toho v ofenzivě příliš nevyprodukovala. Fotbal v úvodní půlhodině oboustranně trpěl na nepřesnosti a málo nápaditosti. Záblesky se dostavily až po půlhodině: nejprve teplický Kučera protáhl Berkovce technickou ranou zpoza vápna, na opačné straně měl Grigar po dělovce Djordeviče plné ruce práce, aby prudký míč zvedl nad břevno.

V první minutě nastavení ale Wágner znovu uplatnil čich na góly ve vápně a po rohovém kopu na vzdálenější tyči úplně neobsazený hlavou doťuknul balon do prázdné brány. Pro nejlepšího karvinského střelce to byl sedmý zásah v ligovém ročníku.

"Byli jsme zaskočení, přestože jsme přesně věděli, že budou hrát dlouhé balony na Wágnera. Hráli, co jsme věděli, ale on to uhrával a my byli všude pozdě. Neměli sice nějaké velké gólovky, ale zase jsme si ve poslední minutě nepohlídali Wágnera, to byla naše hrubá chyba," řekl Hora novinářům.

S gólovým stimulem se Slezané do soupeře opřeli i v úvodu druhé půle. V teplickém pokutovém území bylo několikrát horko po standardních situacích, Wágner se jednou opět hlavou dostal i ke koncovce, ale tentokrát jeho pokusu chyběly decimetry. "Prvních patnáct minut jsme ve druhém poločase měli tři tutovky, ale nepodařilo se dát gól. Potom jsme trošku stáli a více bránili, oni čekali na brejky a bohužel přišla ta penalta," prohlásil karvinský obránce Lazar Djordjevič.

Krátký domácí tlak pak znovu zvadl a hosté toho brzy využili. Krivák ve vápně podrazil Horu a sám faulovaný záložník v 72. minutě s velkým štěstím proměnil penaltu, jejíž směr sice Berkovec vystihl, ale prudce vystřelený míč i s jeho tečí zapadl do sítě. "Penalta byla. Hodil si balon do šestnáctky, přepadlo to za mně a penalty byla, nemůžu říct, že ne," přiznal Ján Krivák. "Sáhnul si, ale já to viděl v síti. To je pro mě nejlepší. On si možná říká, že to mít mohl, ale pro mě je to gól. Kdyby to chytil, je to moje chyba, ale neměl to," popsal Hora svůj šestý ligový gól v sezoně.

Karviná znervózněla a strnula v závěrečné křeči. Dlouhé nákopy do šestnáctky k ničemu nevedly. Severočeši však také evidentně neměli svůj den, a i když jim soupeř otevíral prostor, nijak toho nevyužili. Duel nevalné úrovně se přesto v nastavení mohl převážit na obě strany: z ojedinělé situace nejprve těsně minul Hora a z protiakce podobně křížným pokusem netrefil bránu ani Guba. Karviná tak z posledních třinácti ligových zápasů pouze jednou vyhrála.

"Určitě remízu bereme všema deseti. Prvních padesát pět minut nebylo od nás dobrých. Pak jsme hru vyrovnali, měli jsme ale lépe vyřešit brejky. Byli jsme hodně v ofsajdu a nevyřešili to dobře. Zaplaťpánbůh za bod," konstatoval Hora.