Případ Stanciu vrcholí. Přestup do Sparty je na spadnutí

V posledních letech už je to ve sparťanském táboře během přestupových období tak trochu evergreen. Klub si vyhlédne zvučnou posilu a vrhne se do jednání. Jenže ta se obvykle nekonečně vlečou, až mnohdy ztroskotají úplně. Podobný případ zatím nabízí i situace kolem rumunského záložníka Nicolae Stancia z Anderlechtu Brusel, o kterého se Pražané intenzivně zajímají už z období mezi vánočními svátky. Jenže čas stále běží a hráč zatím nikde.



Sparta Rumuna dobře zná z nedávné minulosti, v létě 2016 proti ní v předkole Ligy mistrů táhl Steauu Bukurešť a výrazně se podílel na vyřazení Letenských. Post podhrotového hráče je navíc přesně místem, kde Stramaccioniho mužstvo nejvíc tlačí bota. Od loňského odchodu Bořka Dočkala do Číny Sparta vyzkoušela spoustu alternativ, žádná ale stoprocentní jistotou nebyla.



Na Tomáše Rosického se kvůli zdravotním problémům nedalo spoléhat, teď už navíc definitivně ukončil kariéru. Lafata, Frýdek nebo Václav Kadlec, to všechno byly jen záplaty, jejichž hlavní přínos pro tým je na jiných pozicích. Vhodným řešením by mohl být Španěl Néstor, ten je však od svého příchodu z Dukly také víc na marodce než v tréninku. Naposledy kvůli svalovému problému opustil mužstvo na soustředění ve Španělsku a odjel se léčit do Prahy.



Příchod nové posily je proto víc než žádoucí. Stanciovi je čtyřiadvacet, na podzim v Anderlechtu příliš nehrál a po přestupu sám touží. Jenže pokaždé když už se zdá, že Sparta jeho příchod v nejbližších okamžicích oznámí, přijde zádrhel. Minulý týden jeho agentka tvrdila, že ke změně působiště dojde na 99,99 %. Její klient údajně odmítl nabídky z Turecka (Besiktas, Sivasspor, Bursaspor) i Spojených arabských emirátů.



Fotbalista souhlasil s podmínkami, které mu Sparta nabídla, vázla ale jednání mezi kluby o přestupové částce. Až teď se možná ledy definitivně pohnuly. Rumunský novinář Emanuel Rosu, který už v minulosti měl řadu správných informací, na Twitter v úterý večer napsal následující: "Sparta se s Anderlechtem ústně dohodla, Nicolae by měl zamířit do Prahy na zdravotní prohlídku."



A ve středu dopoledne pak přidal i informaci od jeho agentky: "Už neexistují žádné detaily, které by Stanciově přestupu mohly zabránit. Hráč by si podle informací měl ročně vydělat přes milion eur, čeká jen na to, až mu Anderlecht povolí odjet do Prahy," tvrdil na sociální síti Rosu. Zdánlivě nekonečný příběh, který se od konce loňského roku neustále natahoval, by tak konečně mohl dospět do cíle.



Stanciu by se v případě příchodu do Sparty zapsal do historie české ligy už podpisem smlouvy, dražší hráč do ní totiž ještě nikdy nepřestoupil. Rumun by trumfl Izraelce Ben Chaima, za kterého Pražané v létě dali pětasedmdesát milionů korun. U Stanciova transferu se mluví o částce přesahující stomilionovou hranici. Pak už bude jen na šikovném záložníkovi, aby svými výkony ukázal, že Sparta tentokrát vedle nesáhla.