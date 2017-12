Přivést tolik cizinců naráz nebylo dobré, uznal Stramaccioni chybu

Hlasité názory, že zahraniční trenér nemůže ve specifickém českém prostředí uspět, na podzim neumlčel. Italský kouč fotbalové Sparty Andrea Stramaccioni s týmem vypadl z Evropské ligy i národního poháru a v HET lize jsou letenští až pátí. Přesto ale jednačtyřicetiletý muž na lavičce Pražanů dostal důvěru a mužstvo povede i do jarní části sezony. V obsáhlém rozhovoru pro klubovou televizi teď Stramaccioni hovořil o podzimních zklamáních i očekáváních, které klub má do budoucna.



"Samozřejmě nemůžeme být spokojení," zahájil charismatický Ital své hodnocení uplynulé části sezony. Kádr Sparty se v létě výrazně obměnil, přišla řada drahých zahraničních hráčů, kteří ale až na výjimky vůbec nenaplnili to, s čím do české ligy přicházeli. "Pokud bych se mohl vrátit zpět, asi bych nenavrhoval příchod tolika cizích hráčů naráz," připustil Stramaccioni v rozhovoru chybu.



"Jsem si jistý, že všichni noví hráči jsou kvalitní, ale pro všechny nebylo snadné srovnat se s českým fotbalem a českou ligou. Přivést tolik cizinců najednou nebyl dobrý nápad, šlo o jeden z důvodů, proč to na podzim nefungovalo," podotkl italský trenér. Ten také potvrdil, že o dění ve Spartě často diskutuje s majitelem klubu Danielem Křetínským.



"Od začátku sdílíme mnoho názorů, po posledním utkání podzimu jsem mu předal svou analýzu toho, co bylo špatně, a co dobře. Byl jsem rád, že pan Křetínský s většinou toho souhlasil," uvedl Stramaccioni. Jejich společným plánem teď je zúžit soupisku a vytvořit jádro mužstva, na kterém se bude stavět do příštích let. "Dobře, sezona 2017/2018 se do naší historie nezapíše jako dobrá, ale třeba bude ročníkem, kdy vznikla nová Sparta," prohlásil italský trenér.





V zimní přestávce se tak na Letné dá očekávat spíš pohyb ven z kádru než opačným směrem. "Soupisku budeme redukovat, očekávám, že budu mít k dispozici osmnáct, dvacet hráčů. U některých hráčů ze zahraničí musíme zvážit jejich budoucnost ve Spartě, protože bez pohárů jsme v jiné situaci, než kterou jsme očekávali v létě," řekl Stramaccioni.



Zároveň však nevylučuje i posílení, Pražany celý podzim trápil post podhrotového hráče. Na něm se postupně vystřídali Lafata, Frýdek nebo Václav Kadlec, ani jeden z nich se v pozici "desítky" však nejlépe necítí. Řešením samozřejmě bylo nasazení Tomáše Rosického, který ale nebyl k dispozici pokaždé a před týdnem ukončil kariéru definitivně.



I proto se už spekuluje o tom, že by rudý dres po roce znovu mohl obléknout Bořek Dočkal, který v únoru zamířil za pohádkovým platem do Číny. "Hráče, který nahradí Rosického, určitě budeme hledat. Pozice desítky byla jedním z problémů první části sezony a uvidíme, zda dokážeme někoho najít. Záloha je každopádně místem, kterým se budeme zaobírat," odpověděl neurčitě Stramaccioni.



Doposud neúspěšný trenér se vyjádřil také k chování tvrdého jádra sparťanských fanoušků, které poslední domácí zápasy bojkotovalo a Stramaccioniho opakovaně posílá zpátky do Itálie. "Plně chápu, že nejsou spokojení a já garantuji, že jsem ten první, kdo je nespokojený. Jsme připraveni slyšet kritiku, ale i když nám to nejde tak, jak bychom si přáli, potřebujeme jejich podporu," podotkl italský kouč.



A hlavní cíl pro zbytek sezony? S konkrétními umístěními chce Stramaccioni být opatrnější. "Hlavní cíl je dostat Spartu tam, kam patří. Aby byla schopná vyhrávat každý zápas. Mít Spartu takovou, jakou ji každý fanoušek chce. Chceme se vrátit do Evropy a druhé místo je cestou do kvalifikace Champions League, ale důležitějším cílem podle mě je, aby Sparta znovu byla schopná vyhrát každý zápas," uzavřel Stramaccioni.