Pro Pulkraba bude mít zápas se Slavií náboj dvojího derby.

Nedělní souboj se Slavií bude mít pro fotbalového útočníka Bohemians 1905 Matěje Pulkraba náboj dvojího derby. V Ďolíčku je na hostování do konce sezony ze Sparty. Navíc je velmi pravděpodobné, že si proti obhájci titulu připíše první ligový start od loňského března.

"Těším se hodně. Je tam několik důvodů. Za prvé je to pro mě ligový zápas téměř po roce. Za druhé je to první zápas za Bohemku doma před Ďolíčkem a za třetí je to proti Slavii, což má pro mě náboj dvojího derby. Jak vršovického, tak i z pohledu sparťanského," řekl Pulkrab na tiskové konferenci před jarní částí ligového ročníku.

Červenobílí se proti "Klokanům" představí bez Josefa Hušbauera, Tomáše Součka, Milana Škody a Micka van Burena, kteří v zimní pauze opustili Eden. "Odešli jim důležití hráči, srovnávali se s tím v přípravě. Mají nové hráče, kteří je mají zastoupit. Je to určitá výhoda, které můžeme využít. Na druhou stranu jsou méně čitelní. Na podzim každý viděl, jak hráli, a teď to půjde hůř rozklíčovat, protože už to není tak jednoznačné," uvedl Pulkrab.

Poslední ligový start si připsal 16. března minulého roku, kdy naskočil do hry na čtyři minuty proti Olomouci. V květnu podstoupil operaci achilovky. Na podzim odehrál pouze 59 minut v třetiligovém derby s B-týmem Slavie. Na angažmá v Bohemians ale Pulkrab nenahlíží jako na restart kariéry.

"To slovo nemám vůbec rád. Beru to tak, že jsem byl bohužel dlouho zraněný a na Spartě teď trenér (Jílek) počítá se dvěma útočníky (Kozákem a Tettehem), to je jasné. Bylo mi tak nějak naznačeno, že bych chodil za béčko, maximálně na pár minut za áčko. Musel bych hodně bojovat o pozici v A-týmu na jaře, což chápu. Sparta není v jednoduché pozici, takže není čas něco zkoušet," prohlásil dvaadvacetiletý útočník.

"Využil jsem šanci s Bohemians, kde o mě trenér stál. Bohemka mi dala jasně najevo, že mě chce. Nechci to brát jako restart, ale to, že jdu do ligového týmu na hostování," konstatoval sparťanský odchovanec.

Působení ve vršovickém celku nebere ani jako příležitost, aby si do budoucna hlasitě řekl o místo v základní sestavě Letenských. "Tam je dané, že se v létě vracím. Samozřejmě se asi bude pohlížet na to, jak se mi na jaře bude dařit, ale tyhle cíle nemám. Celý život chci hrát co nejlíp. Nic se na tom nemění. Bojuju o místo celý život. Bojoval jsem o místo předtím, než jsem se dostal do Sparty, nebo pak v Liberci. Chci hrát, jak nejlíp budu moct, abych pomohl sobě a Bohemce," řekl Pulkrab.

"Klokanům" má pomoci k posunu tabulkou. Po 20 podzimních kolech jsou třináctí a šest bodů je dělí od první barážové příčky. "Zodpovědnost cítím v tom, že jsem přišel s jasným cílem. Fanoušci budou něco očekávat, a když to nepředvedu, je možné, že to dostanu sežrat. Nemá cenu si to připouštět. Tlak, jaký byl ve Spartě, je největší škola. Jsem na to zvyklý. Kdybych si to připouštěl, tak se zblázním," uvedl Pulkrab.

Těší se na oddané fanoušky Bohemians. Dnes klub zveřejnil zprávu, že zesnulý fanoušek klubu Jan Houdek daroval "Klokanům" majetek přesahující sedm milionů korun. "Je to určitě unikátní, že funguje takové pouto mezi fanoušky a klubem. Odmala vím, že fanoušci podporují Bohemku, jak se dá. Tohle je jenom další díl do skládanky, že to tak opravdu je," prohlásil Pulkrab, který si ve Spartě a Liberci připsal v 63 ligových utkáních 21 gólů.