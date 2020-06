Provod: Chceme udělat velký krok k obhajobě

Záložník Lukáš Provod věří, že fotbalisté Slavie v nedělním šlágru 28. kola první ligy proti Plzní zvítězí a udělají velký krok k obhajobě titulu. Jelikož jsou oba týmy po koronavirové přestávce ve formě, očekává hezký zápas. Utkání pro něj bude o to zajímavější, že je plzeňským odchovancem.

"Zvládli jsme začátek po té pauze, první tři kola za devět bodů. Všichni se na to strašně těšíme. Všichni vnímáme, že se jedná o velice důležitý zápas. Já bych to ale nepřeceňoval. Je to další zápas za tři body, který musíme zvládnout. Věřím tomu, že se to povede a že uděláme velký krok k tomu, abychom získali titul," řekl v nahrávce pro média Provod.

Slavia vyhrála po koronavirové přestávce všechna tři kola a zastavila výsledkový útlum z úvodu jara, kdy ztratila polovinu z náskoku 16 bodů před Plzní. Do šlágru jde s osmibodovým vedením v tabulce.

"Je to o té sehranosti. Přišlo hodně nových hráčů, i v základní sestavě, takže si to postupně sedalo. Pauza tomu určitě pomohla. Už jsme mnohem organizovanější, je to mnohem lepší a je to vidět i na výkonech," uvedl Provod, jenž do Slavie přišel na podzim z Českých Budějovic. V Edenu nejprve hostoval z Plzně, které patřil, a v zimě přestoupil.

Je přesvědčen, že Slavia má stejně dobrou formu jako Plzeň, která po zimním příchodu trenéra Adriana Guľy vyhrála všech sedm kol. "Myslím, že nový trenér tam hodně pomohl, celkově se to tam tak pročistilo. Viděli jsme v posledních zápasech, že jim to šlo. Jsou ve formě stejně jako my, takže to bude určitě pěkný zápas," řekl Provod.

"Doufejme tedy, že se bude hrát pěkný fotbal. Samozřejmě tyhle velké zápasy jsou jak kdy. Občas hezký fotbal, občas spíš hodně bojovné, protože oba dva týmy ví, o co se hraje. Věřím, že to zvládneme," dodal třiadvacetiletý křídelní hráč.

Mrzí ho, že slávisté nebudou moci využít podporu fanoušků, protože zápasy se kvůli pandemii koronaviru hrají bez diváků. "Fanoušci jsou naše hodně silná stránka, hodně nám to pomáhá. Takže je to obrovská škoda, že je tady nebudeme mít. Ale já věřím, že nám pomůžou i na dálku tím, že nám budou fandit u televize," doplnil Provod.