Rada pokazil Panenkovi oslavu. Mě také Jablonec nešetřil, řekl

V den malého pražského derby Bohemians-Dukla (0:0) slavil Antonín Panenka, mistr Evropy 1976 a největší osobnost pražského klubu v jeho historii, 70. narozeniny. Jako dárek si přál výhru. Nebyla mu dopřána, výrazně se o to zasadil brankář hostí Filip Rada.

Jak se vyrovnáváte s faktem, že jste pokazil takové legendě slavnostní den?

Mně Jablonec pokazil 200. start v lize, nastřílel mi šest gólů (14. kolo Dukla -Jablonec 2:6, 3.listopad ). Bohemka aspoň získala bod, já tehdy neměl nic.

Povzbudilo vás, že v takovém nevlídném počasí se vás přišel podívat otec, trenér Jablonce?

Já vůbec nevěděl, že tu byl. Nevolal jsem mu. Jsem rád, že se na mě přišel podívat, to jsem rád pokaždé, když přijde. Navíc v tomhle počasí, kdy ještě vymrzl. Klobouk dolů, že přišel. Ale nebylo mínus, čekal jsem to v prosinci horší. Hřiště dobré, není to zatím tak strašidelné.

Závěr byl hodně dramatický, domácí zvýšili důraz. Jaké to je, sedmdesát minut mrznout a pak lítal od tyče k tyči?

Není to nic příjemného, musíte se neustále udržovat ve střehu, a kdyby něco bylo. A ono bylo. Naštěstí jsme to udrželi. Za těch dvacet minut by si Bohemka možná gól i zasloužila, ale těch sedmdesát před tím neměla nic. Tak to asi skončilo spravedlivě.

Bod berete?

Bohemka měla víc šancí, sbíráme body postupně a s remízou venku jsme spokojeni.

Na příčky, které se vyhýbají i baráži, ztrácíte už jenom bod. Když jste měli po sedmém kole na kontě nulu, představoval jste si, že povyskočíte tak vysoko?

Věřil jsem. Kdybych nevěřil, tak jsem mohl odevzdat rukavice a skončit. Všichni věřili a chytili jsme se nakonec docela dobře a snažíme se sbírat body. Defenzíva pracuje výborně, přišli dva noví stopeři (Ďurica a Raspopovič), kluci dobře brání, ale góly moc nedáváme. To víme. Ale nesmíme být namyšlení, aby to příště zase nebylo jinak. Bylo by sice krásné pokukovat po střední části, až se bude tabulka dělit, ale sezona je dlouhá, musím se soustředit na další zápasy.