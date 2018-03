Řezníček nazul nové kopačky a dočkal se prvního hattricku

Ne řezníček ale přímo řezník byl pro Duklu Praha na její půdě olomoucký útočník Jakub Řezníček. Vstřelil hattrick, první ligový v kariéře. Nejprve využil zaváhání brankáře Rady, pak proměnil šikovnou přihrávku Buchty po zemi, nakonec si naskočil na Zahradníčkův roh. Olomouc vyhrála 3:1.



Jak si vychutnáváte první ligový hattrick v kariéře?



Čekal jsem na něj dlouho a konečně jsem se ho dočkal. Skoro ve třiceti. Asi desetkrát jsem už dal po dvou gólech a nikdy ten třetí nepadl. Jsem za ten hattrick rád, ale víc mě těší, že jsme to zvládli za tři body. Vyhráli jsme venku a bodovali naplno. Bylo to takové nahoru dolu. Naštěstí jsme to zvládli. Dostali jsme zbytečný gól ze standardky, když jsme byli v chaosu. Urvali jsme to ale do vítězného konce.



Vzpomenete si, kdy se vám hattrick naposledy povedl. V mládeži?



Ne, v ČFL. To jsem dal i čtyři góly, pět. Ale v lize je první.



Olomouc poprvé na Julisce skorovala od roku 1994. Teď jste zakletí protrhl, dokonce třikrát. Věděl jste, že přijíždíte na nedobytnou půdu?



O té sérii jsem slyšel. Ovšem mně už se tady jednou povedlo dát dva góly v dresu Brna. (Dukla-Brno 1:2, 8. kolo 2015/2016).



Znamená to, že vám se na Dukle osobně daří?



To ne, já ti shodou okolností vyhrál právě jenom s Brnem. Takže se mi moc nedaří. Pamatuju si ještě jeden gól za Příbram, takže žádná sláva. Já na Julisku hezké vzpomínky zrovna nemám.



Který vašich gólů byl nejtěžší?



Ani první situace nebyla jednoduchá. Trefilo mě to do prsou a Filip Rada na mě vyběhl strašně rychle. Hodil jsem si to do strany a se štěstím to tam propadlo, protože tam ještě někdo dobíhal. Při druhém gólu jsem byl dobře na přední tyči a nakonec nacvičený roh. Asi ta první situace byla těžká. Třetí gól byla velká radost, hrozně dlouho jsem na hattrick čekal. Takže paráda.



Na jaře se Olomouci příliš nevede, není to jízda jako na podzim. Čím to?



My hrajeme pořád stejně, kombinujeme. Někdy to chce stejně jako na Dukle. Sypat do vápna a ty šance budou. Zápasy předtím jsme si toho moc nevytvořili, pak to podle toho dopadlo. Doufám, že se od toho odrazíme a potvrdíme to doma s Jihlavou.



Vy svými góly ovšem mužstvo táhnete, zařídil jste obě výhry. Váš gól skolil doma Slovácko. Uvědomujete si to?



Je to motivace do další práce a dokazovat to pořád. Některé zápasy se nepovedou, některé ano. Ani moje výkony nebyly optimální, to neříkám, ale asi to chce víc akcí. Zápas s Duklou se nám povedl a doufám, že na něj navážeme.



Přiznáváte, že vaše výkony nebyly excelentní. Prý si vás i podal trenér...



To psali novináři. Jak prý je to špatné, přitom v tomhle případě to bylo super (úšklebek). To je vaše práce. Trénoval jsem celou reprezentační přestávku naplno furt stejně a vyšlo to. Usmálo se na mě štěstí. Kopačky jsou nové, nová barva, nová edice. Asi jsem si nové boty musel vzít. Musím se soustředit na další zápasy, abych ukázal, že jsem platný.