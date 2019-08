Rozhozená Plzeň jede na Bohemku. Spartu čeká Příbram

Fotbalisté Plzně se v sobotu na hřišti Bohemians 1905 pokusí oklepat z debaklu 0:4 od Olympiakosu Pireus v neúspěšné kvalifikaci Ligy mistrů. Druhý stoprocentní tým prvoligové sezony a obhájce titulu Slavia ve čtvrtém kole jede do Karviné, která jako jediná ještě nezískala ani bod. Sparta rovněž v neděli přivítá Příbram.

Další nedělní zápas mezi Teplicemi a Mladou Boleslaví byl odložen kvůli problémům Středočechů s letadlem při cestě z Kazachstánu, kde ve čtvrtečním druhém předkole Evropské ligy s Ordabasy Šymkent uhráli postupovou výhru 3:2.

Plzeňští v úterní odvetě druhého předkola LM přijeli do Řecka s bezbrankovou remízou, ale po přestávce od favorizovaného Olympiakosu čtyřikrát inkasovali. Pohárový reparát svěřenci Pavla Vrby zahájí ve čtvrtečním úvodním duelu třetího předkola Evropské ligy v Bruselu proti Antverpám.

"Náš program je hodně nabitý, zápasů je strašně moc. Po vyřazení z Ligy mistrů je to trošku náročnější, ale pro nás je liga velmi důležitá. Doufám, že na Bohemce budeme bodovat, protože se nám tam v poslední době moc nedařilo," řekl trenér Vrba, jehož svěřenci v minulých ligových zápasech v Ďolíčku remizovali 2:2 a prohráli 2:5.

Slavia opět venku

Slávistům stejně jako Viktorii úvod nového ročníku vychází, i když Pražané zdolali Zlín a Olomouc jenom 1:0 a suverénní výkon podali pouze při triumfu 5:1 v Teplicích. Nyní je čeká třetí venkovní zápas z úvodních čtyř kol. "Sešívané" může povzbudit, že Karvinou porazili ve všech šesti ligových soubojích.

"Ve Zlíně i proti Olomouci jsme soupeře pustili do několika nebezpečných zakončení. Některé pasáže hry jsou od nás vynikající, na druhou stranu ztráty v přechodové fázi nás stojí kontrolu hry. To musíme v Karviné zlepšit," upozornil slávistický kouč Jindřich Trpišovský.

Spartu musí složit reparát

Sparťané začali sezonu s novým trenérem Václavem Jílkem rozpačitě. Po úvodní senzační domácí porážce 0:2 od Slovácka sice stejným výsledkem porazili Jablonec, jenže v minulém kole u nováčka Českých Budějovicích jen remizovali 2:2.

"Ve druhé půli jsme se v Budějovicích zvedli a to ukázalo dobrý duch týmu, že jsme se dokázali do duelu vrátit. Na to chceme navázat, s Příbramí vyhrát a hlavně se také chytit herně. V tomto ohledu zatím nejsme spokojeni," uvedl Jílkův asistent Michal Horňák. Letenští, kteří ve čtvrtek doma s Trabzonsporem rozehrají třetí předkolo Evropské ligy, v minulé sezoně v obou střetnutích s Příbramí jen remizovali.

Zabere Jablonec venku?

Jablonec na rozdíl od Boleslavi ve druhém předkole EL překvapivě vypadl, když s Pjunikem Jerevan po úvodní prohře 1:2 doma uhrál jen bezbrankový výsledek. Na zklamání se pokusí Severočeši částečně zapomenout v Českých Budějovicích, kde by rádi utnuli sérii pěti venkovních ligových porážek.

Sobotní zápas Liberce s Olomoucí bude pikantní pro domácího trenéra Pavla Hoftycha i kouče Sigmy Radoslava Látala, kteří spolu do konce loňského roku spolupracovali v Trnavě. Látal byl ve Spartaku hlavním trenérem, Hoftych generálním manažerem.

Slovácko po výprasku 0:6 v Jablonci čeká moravské derby se Zlínem. "Ševci" v první lize neprohráli v Uherském Hradišti pětkrát za sebou. Už v pátek večer se odehrál duel mezi Opavou a Ostravou.