Rychlost komunikace byla nadstandardní, potěšilo komisi

Ačkoli komise rozhodčích Fotbalové asociace ČR potrestala sudího Pavla Královce za chyby v sobotním derby mezi Spartou a Slavií, celkově byla s výkonem týmu rozhodčích během vyhroceného utkání velmi spokojená. Potěšila zejména rychlost, s jakou komunikoval Královec s videorozhodčím Miroslavem Zelinkou.

"Školení, kterým sudí prošli během zimního soustředění, se nám v derby vrátilo zpátky. Přezkum situací byl jeden z nejrychlejších v Evropě. Když se to porovná s evropským průměrem, tak jsme hluboko pod ním," řekl na dnešní tiskové konferenci místopředseda komise rozhodčích Petr Mlsna. "Více času se promarní při střídání hráčů. Ta rychlost byla opravdu nadstandardní," dodal.

Celkem v utkání nastaly čtyři momenty, které si vyžádaly zásah videorozhodčího. Dvakrát se jednalo o penaltu a dvakrát video zrušilo gól. Všechny čtyři situace si na přezkum vyžádaly dohromady tři minuty a padesát sekund, což není ani minuta v průměru.

Nejnáročnější byla situace v nastaveném čase, kdy zákrok v pokutovém území Sparty Královec neposoudil jako faul a následoval protiútok. Mezi tím dostal sudí informaci od videorozhodčího, že doporučuje přehodnocení předchozí situace. Královec tak po 19 sekundách přerušil hru a běžel se podívat na obrazovku a následně odpískal pokutový kop, ze kterého Slavia srovnala na konečných 3:3. Od zákroku k odpískání penalty uplynulo jen 80 sekund.

"Je to vzorový případ, jak by to mělo vypadat. Vzít na sebe odpovědnost od monitoru a za 15 vteřin si najít přestupek a předat informaci dál, to je vynikající práce videorozhodčího," ocenil Roman Hrubeš, který má projekt VAR na FAČR na starosti.

Královec původně penaltu neodpískal proto, že z jeho postavení vypadal pád Stanislava Tecla jako simulace. "Byl jsem až moc blízko a z mého postavení jsem viděl jen horní část těla, přišlo mi to jako teatrální pád, a proto jsem to nevyhodnotil jako faul. Ale ze záběru, který jsem poté dostal na monitor, bylo patrné, že tam došlo k podražení," popsal Královec. "Bylo to v 93. minutě, proto jsme to chtěli vyřešit co nejrychleji, aby emoce nevzplály, a to se povedlo," konstatovala česká jednička mezi rozhodčími.

Video podle něj hodně přispělo k tomu, že hráči jeho rozhodnutí přijali. "Video přispělo ke klidu na hrací ploše. Všichni hráči to akceptovali a nebyl sebemenší problém s chováním hráčů," řekl Královec a zároveň ocenil sparťanského stopera Štetinu, který následně faul na Tecla přiznal. "Štetina se zachoval jako frajer, přiznal se prostřednictvím médií. U mě stoupl jako charakter," dodal.

Za chybu sudích byla označena i situace z 23. minuty, kdy Sparta dosáhla branky, ale po přezkoumání videa ji sudí neuznali kvůli jasnému ofsajdu Štetiny. O chybu se však nejednalo, protože asistent ofsajd signalizoval a video, které stejně musí přezkoumat každý gól, sloužilo jen pro ověření správnosti. "Komunikace s asistentem proběhla, tam jsme si to pouze videem ověřovali, že byl gól neregulérní," dodal Královec.