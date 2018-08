S páskou vstřelil jubilejní gól. Hezky tam zapadl, těšilo Hušbauera

Do zápasu s Opavou vedl Slavii jako kapitán. Josefu Hušbauerovi připadla páska poté, co kanonýr Milan Škoda začal zápas třetího kola nejvyšší fotbalové soutěže pouze na lavičce. Pražané si díky výhře 3:1 pojistili první místo a tabulku Fortuna:ligy vedou s plným bodovým ziskem. Navíc jsou s deseti góly nejlépe střílející týmem. Hušbauer se postaral o třetinu tref. Králem střelců podle vlastních slov ale nebude, i když jeho první trefa stála za to a byla padesátá.

Podle sázkových bookmakerů byla Slavia před startem nejvyšší fotbalové soutěže v Česku aspirantem na mistrovský titul číslo jedna. Pražané zatím předpoklady naplňují. Vedou tabulku s devíti body po třech kolech a jako jediní dokázali vstřelit dvouciferný počet branek, konkrétně deset.

O tři z nich se postaral Josef Hušbauer, který skóroval dvakrát naposled proti Opavě. Zejména jeho první trefa, kterou otevřel skóre zápasu byla výstavní. Míč poslal nechytatelně k tyči. "Zkusil jsem vystřelit z jedničky. Hezky tam zapadla," těšilo záložníka, který v zápase nasadil na ruku i kapitánskou pásku.

Osmadvacetiletý záložník Slavie napřáhl pravou nohu k odraženému míči a zpoza velkého pokutového území jej poslal nechytatelně k tyči. Hušbauer tak počet tref v české lize zaokrouhlil na jubilejních padesát. "Jsem rád, že jsem dal padesát gólů v lize. Ani jsem v to z postu záložníka nedoufal. Určitě jsem spokojený," hovořil spokojeně Hušbauer pro klubový web.

S jídlem roste chuť a tak kapitán Slavie pro duel s Opavou šel ve druhém poločase i na penaltu. "Byl jsem určen. Dal jsem první gól, cítil jsem se dobře a věřil jsem si. Nebyl v tom problém," popisoval situaci z 51. minuty Hušbauer. S třemi trefami navíc vede tabulku střelců, na titul krále ale nepomýšlí. "Dobrý začátek, ale že bych střílel v každém zápase gól, to asi ne. Byl bych určitě rád, to ale budu taky, když tým pošlape," komentoval pokorně 28letýzáložník Slavie.

Slazené byli ale první, kdo dokázal Slavii výrazně potrápit a zejména za stavu 2:1 pro Pražany dostali domácí tým pod tlak a před jeho branku, což si uvědomoval i Hušbauer. "Od 80. minuty asi ano. Předtím jsme měli zápas pod kontrolou, ale některé situace byly pak hodně na riziko. "Měli tam nějaké momenty, kdy jsme se trochu báli," připustil Hušbauer nepříjemný závěr zápasu z pohledu Pražanů.