S Trpišovským jsme kamarádi, přiznal Hapal a vyhlíží návrat Šurala

Jednu z posledních příležitostí, jak ještě alespoň částečně zachránit mizernou sezonu, budou mít v sobotním derby fotbalisté Sparty. Aktuálně jim patří v ligové tabulce až páté místo a druhá příčka zajišťující účast v předkole Ligy mistrů se vzdaluje. Nový trenér letenských hráčů Pavel Hapal ale nepřemýšlí nad tím, co by pro hrdý klub případný další neúspěch znamenal. "Udělám všechno pro to, abychom byli úspěšní," uvedl.



Sparta do prestižního souboje proti Slavii rozhodně nepůjde v roli favorita, její aktuální forma má k ideálu daleko. V minulém kole jí příliš nepomohla ani výměna trenéra, Hapalův debut na její lavičce totiž skončil jen remízou v Karviné. Kouč ale věří, že derby bude v tomhle ohledu jiný zápas.



"Podstatné bude, aby každý z hráčů dal týmu v utkání něco navíc. Kvalitu máme nespornou, ale je to i o hlavě, snažíme se hráčům vštěpovat, co derby znamená," podotkl Hapal. Víc očekává třeba od izraelského křídelníka Ben Chaima, kterému se v ostrých zápasech zatím stále nedaří prosadit. "U něj je to hlavně o koncentraci a psychice, v tréninku nám ukazuje, že předpoklady má neskutečné," zmínil Hapal.



Otazníky v sestavě ani taktické záměry trenér Sparty pochopitelně prozradit nechtěl, radost mu ale dělá zlepšující se zdravotní stav kádru. "Věřím, že by nakonec všichni mohli být připravení," řekl s tím, že reálný je i start Josefa Šurala, který od zranění v zimní přípravě ještě nehrál. "Už se zapojil do určité části tréninku, po konzultaci s doktory se rozhodneme. Záleží i na tom, jak se bude cítit on," vysvětlil Hapal.



Pokud by Sparta svého nejlepšího střelce využít nemohla, je dost pravděpodobné, že šanci na hrotu útoku by znovu mohl dostat zkušený David Lafata, který se v zahajovací jedenáctce objevil už i v Karviné. "Cítím se dobře, ale sestavu ještě pochopitelně nevíme," prohlásil šestatřicetiletý forvard, který už vstřelil 197 ligových branek. I on dobře vnímá, že derby je speciální.



"A myslím, že také hráči, co jsou tady od léta, už vědí, co derby obnáší. Snad se to promítne i na hřiště. Podle postavení v tabulce by Slavia měla být favorit, ale hrajeme doma a musíme chtít vyhrát," věří Lafata, že v sobotu může přijít chvíle, kdy se sparťanská sezona obrátí k lepšímu. "Tohle je nejlepší příležitost," vyzdvihl důležitost souboje s odvěkým rivalem.



Atmosféru prestižního zápasu už zažil i Pavel Hapal, a to ještě v době, kdy na Letné na přelomu tisíciletí působil jako hráč. "Byl jsem tehdy na střídačce, pamatuju si, že jsme vyhráli. Určitě z toho můžu nějakým způsobem čerpat," podotkl. Utkání bude i jeho pomyslným soubojem s Jindřichem Trpišovským, který se v zimní přestávce stal trenérem Slavie.



K nějakým vyhroceným situacím by ale mezi nimi podle všeho dojít nemělo. "S Jindrou jsme kamarádi, studovali jsme společně profilicenci. Máme dobrý vztah a myslím, že to se nezmění," odhalil Hapal. Nejsledovanější zápas jednadvacátého kola fotbalové ligy vypukne na Letné v sobotu, výkop je stanovený na 17.30. Zlomí Sparta neúspěšnou sezonu, nebo se její krize ještě prohloubí?