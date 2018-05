Šádek se omluvil Pražanům. Nechal jsem se unést, litoval

Sobotní výhrou nad Teplicemi si fotbalová Plzeň zajistila titul mistra ligy. Jak už to bývá, přijdou bujaré oslavy, doplněné o emotivní prohlášení, které byste jindy neslyšeli. Své by o tom mohl povídat Adolf Šádek, generální ředitel Plzně, který se za své výroky nyní omlouvá.

"Rád bych se omluvil za nešťastný výrok, který ode mne zazněl v rámci oslav ligového titulu. Nechal jsem se unést atmosférou a pod tíhou velkých emocí jsem vyřkl nevhodná slova, kterých upřímně lituji," uvedl Šádek na plzeňském fotbalovém Twitteru.

Reagoval tím na průběh sobotních mistrovských oslav, ve kterých si otevřel ústa na své největší rivaly, Slavie a Sparty. Generální ředitel mistrovského týmu přijel s hráči na náměstí tankem, ze kterého řval: "Kde mám ty m**dky pražský?" ptal se do davu. Následné ještě poslal obě pražská S "do hajzlu" a ukončil to větou: "Plzeň je hlavní město České republiky fotbalu, tak to je a tak to bude!"

Svůj přešlap se snažil ihned odčinit. "Představitelům fotbalové Sparty a Slavie už jsem se omluvil osobně. Touto cestou se omlouvám i části veřejnosti, které jsem se dotknul," dodal v klubovém prohlášení na sociální síti.

I přes Šádkovu omluvu si však bude veřejnost plzeňské oslavy dlouho pamatovat…