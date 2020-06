Šance na poháry je velká, myslí si liberecký Malinský

Záložník Tomáš Malinský byl nadšený, že fotbalisté Liberce jeho gólem vyhráli podještědské derby v Jablonci 1:0 a po slabším vstupu do sezony se po 27. ligovém kole vyhoupli už na třetí místo tabulky. Osmadvacetiletý křídelník cítí, že Slovan má obrovskou šanci vybojovat účast v evropských pohárech, kde se naposledy představil v sezoně 2016/17. Za specialistu na velké zápasy se nepovažuje, byť v tomto ročníku už zařídil také dvě vítězství nad Spartou.

Liberec vyhrál sedmé z posledních osmi kol. "Tvrdě pracujeme jako tým a vyplácí se nám to, poskočili jsme na třetí místo. Pokud bude šance, tak si za tím všichni půjdeme. Je to velká šance vybojovat ty poháry. Myslím, že si to liberečtí fanoušci zaslouží," řekl v nahrávce pro média Malinský.

Křídelní záložník prožívá nejúspěšnější sezonu v životě. V probíhajícím ligovém ročníku skóroval už sedmkrát, což je stejně jako v celé předchozí kariéře. Navíc je nejlepším týmovým střelcem.

"Nic jsem nezměnil. První rok, co jsem přišel, tak jsem vůbec nehrál, takže jsem ani góly dávat nemohl. Strašně mě to mrzelo. Zaplaťpánbůh že přišla doba, kdy se mi daří a góly mi padají. Tvrdě pracuji a počkal jsem si to na to," uvedl Malinský.

Úterní derby rozhodl v 80. minutě, kdy technickou střelou překonal brankáře Vlastimila Hrubého. "Klasická situace ze strany. Byl jsem nalevo, mám to přes nohu, takže jsem si to mohl zaseknout do vápna a střílel jsem silnější nohou. Nebylo to úplně k tyčce, ale jelikož to brankář neviděl, skončilo to v brance," popsal bývalý hráč Hradce Králové.

Malinský už dvakrát v sezoně srazil Spartu

Rozhodl už třetí šlágr v sezoně. Na podzim dvěma góly zařídil domácí výhru 3:1 nad Spartou a v únoru to samé zopakoval při vítězství 2:0 na Letné. "Za experta na klíčová utkání se ale nepovažuji," konstatoval s úsměvem.

Připustil, že v závěru už mu trochu docházely síly. Liberec na rozdíl od většiny týmů odehrál v nabitém programu po koronavirové přestávce již čtvrté utkání a Malinský si znovu připsal 90 minut.

"Už jsem toho měl plné brýle. V závěru mě mrzelo, že už jsem klukům nemohl pomoci. Škoda, že jsme nedotáhli ještě tu jednu situaci, kdy to Ronďa (Rondič) ukopl Baluovi (Baluta). Mohli jsme vést 2:0. Kdyby Jablonec vyrovnal, myslím, že bychom je v kabině asi uškrtili," řekl s úsměvem Malinský.

Liberec vyhrál v Jablonci skoro po sedmi letech. "Hodně hodně těžký zápas. Jedeme zpět do Liberce a myslím, že všichni fanoušci teď budou strašně rádi. Budou chodit po Liberci a Jablonci se vztyčenou hlavou a budou si to užívat," dodal Malinský.