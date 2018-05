Ščasný: Hapal srovnal kabinu, ale výkony venku nejsou normální

Až páté místo obsadili v uplynulé sezoně české ligy fotbalisté pražské Sparty. U mužstva se během soutěžního ročníku vyměnili dva trenéři - Andrea Stramaccioni a Pavel Hapal. Vedení klubu pak v zimě doplnil Zdeněk Ščasný, který měl z pozice sportovního ředitele důležité slovo. Totéž bude platit i v nadcházejícím přestupovém období, kdy letenský celek čekají další změny. V rozhovoru pro klubový web ale Ščasný zhodnotil i přínos, který mužstvu dal jarní příchod kouče Hapala.



"Pavel to měl složitější v tom, že neměl možnost doplnit si mužstvo podle představ a absolvovat s týmem přípravu, což je pro trenéra vždycky důležité," podotkl Ščasný s tím, že Hapal se musel seznamovat s kádrem a hráče poznávat za pochodu. Na jeho práci pak našel pozitivní ale i negativní stránky.



"Povedlo se konsolidovat mužstvo a ustálit sestavu. Pavel dal dohromady atmosféru v kabině, hráči pochopili, že je nejenom přísný, ale i lidský a přátelský," vyzdvihl sportovní ředitel působení osmačtyřicetiletého trenéra. Kladně pak hodnotí i hru na domácím stadionu, kde Sparta podle něj alespoň v určitých pasážích zápasů hrála podle představ.



Právě neschopnost odehrát celé utkání na vysoké úrovni ale Pražany připravila o několik důležitých bodů. "Některé zápasy jsme nedokázali dotáhnout do vítězného konce, ať už v Plzni nebo se Slavií. Hlavně derby bylo pro všechny obrovské zklamání, kdybychom jej neztratili, zbytek jara možná vypadal jinak," řekl Ščasný k remíze 3:3 z prestižního souboje odvěkých rivalů.



Jako velký problém pak vidí výkony v zápasech venku, kde Sparta pod Hapalem vyhrála jen jednou - na hřišti sestupující Jihlavy. "To je obrovské zklamání, při vší úctě k soupeřům není normální, abychom téměř s každým hráli vyrovnané utkání," zlobil se Ščasný. Rozdíl mezi zápasy doma a venku byl podle něj velmi výrazný.



Ale další věci zase přičítá Hapalovi k dobru. "Plavšičovi našel místo na levé straně a trefil se naprosto dokonale, myslím, že ten patřil k našim nejlepším hráčům. Pozitivní je i zabudování Kulhánka do sestavy a úvaha se Stanciuem napravo při hře na dva útočníky. Ukázalo se, že to byl velmi dobrý nápad," uvedl sportovní ředitel Sparty.



Toho teď čeká přestupové období, kdy se Sparta bude snažit doplnit stávající kádr podobným stylem jako v zimě. "Musíme najít hráče, kteří zapadnou do našeho způsobu hry, sledovat budeme i jejich charakterové vlastnosti," vysvětlil Ščasný. Zároveň potvrdil očekávaný konec Michala Kadlece a Ria Mavuby, nejistá je i budoucnost Tala Ben Chaima a Semiha Kayi. Přijít by naopak měl forvard Tetteh z Bohemians, dále chce Sparta přivést pravého beka, stopera i útočného hráče do zálohy.