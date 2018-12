Ščasný má ve Spartě nové asistenty: Horňáka a Janouška

Michal Horňák a Petr Janoušek se stali novými asistenty kouče Zdeňka Ščasného u fotbalistů Sparty Praha. Oba trenéři v letenskému klubu opustili dosavadní pozice u juniorky, respektive u výběru do 19 let a rozšířili realizační tým A-mužstva.

Osmačtyřicetiletý Horňák během hráčské kariéry v rudém dresu získal deset titulů. Vicemistr Evropy z roku 1996 se sparťanskými mladíky v sezoně 2015/2016 vyhrál juniorskou ligu.

"Vnímám situaci, která teď ve Spartě je. Pro fanoušky ani pro klub není komfortní... Cítím velkou zodpovědnost, chtěl bych klubu pomoct, ve Spartě jsem od mladých let, je to pro mě osobní záležitost," uvedl Horňák pro klubový web.

Třiačtyřicetiletý Janoušek v ročníku 2009/10 dovedl sparťanskou devatenáctku k titulu. Tehdy trénoval Martina Frýdka, Ladislava Krejčího nebo Pavel Kadeřábka, z nichž se později staly opory A-týmu.

"Je to závazek a musím do toho dát maximum. Měl jsem možnost vyslechnout Tomáše (Rosického), říkal mi, co má v plánu a jak chce jednotlivé procesy u A-týmu nastavit, a ztotožňuji se s tím. Nyní je potřeba, aby se všechno dobře skloubilo, zapadlo do sebe," řekl Janoušek.

Sparta nepovedený podzim zakončila na pátém místě prvoligové tabulky, ze kterého po 19 kolech ztrácí propastných 17 bodů na vedoucí Slavii a 13 na druhou Plzeň. Ščasný přesto dostal dál důvěru jako trenér, ale opustil souběžně vykonávanou funkci sportovního ředitele klubu. V ní ho nahradil bývalý reprezentační kapitán Rosický.

V současném realizačním týmu Sparty vedle Ščasného, Horňáka a Janouška jsou i další asistent Radoslav Kovář, trenéři brankářů Mario Galinovič s Danielem Zítkou, kondiční trenéři Tomáš Malý s Václavem Polákem nebo vedoucí mužstva Miroslav Baránek.