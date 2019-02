Ščasný už v Dočkalův návrat do Sparty příliš nevěří

Trenér fotbalistů Sparty Zdeněk Ščasný je spokojený, že se klubu podařilo včas získat vyhlédnuté posily. Ještě spokojenější by byl v případě návratu záložníka Bořka Dočkala z Číny, nicméně v příchod reprezentačního kapitána už příliš nevěří.

Dočkal působil ve Spartě od roku 2013 až do předloňska, kdy odešel do čínského celku Che-nan Ťien-jie. Loni třicetiletý záložník, který v ročníku 2013/2014 výrazně pomohl Pražanům k dosud poslednímu titulu, hostoval ve Philadelphii v zámořské soutěži MLS.

"Od doby, kdy tady stejná otázka padla na Tomáše Rosického (sportovní ředitel Sparty), se situace nezměnila ani nepřiblížila," řekl Ščasný na dnešní tiskové konferenci. "Je to stále otevřené, ale nemyslím si, že by to dopadlo. Kdyby se to však povedlo, bylo by to skvělé," dodal.

Přestože Ščasný by Dočkalův návrat uvítal, s kádrem pro jarní část ligové sezony je spokojený. Na Letnou přišli Matěj Hanousek z Jablonce a z Bohemians 1905 dorazil Martin Hašek. Třetí posilou byl švédský reprezentant David Moberk Karlsson z Norrköpingu.

"Co jsme si vytipovali, tak nám vyšlo. Po dlouhé době se to dotáhlo velmi brzo a kluci s námi mohli začít přípravu. Což se projevilo," uvedl Ščasný. Jeho tým vyhrál všech sedm zápasů v zimním období. Poradil si i s Dynamem Kyjev a v generálce na nedělní duel s Bohemians 1905 porazil CSKA Sofia.

Ščasný byl také spokojen s výkony mladíků, kteří dostali v přípravě šanci. Předvedli se zejména devatenáctiletý obránce Dominik Plechatý a útočník Václav Drchal, který dal sedm branek. "Plechatý od prvního zápasu splňoval to, co si od stopera představujeme," uvedl trenér.

Neztratil se ani teprve šestnáctiletý útočník Adam Hložek. "Na svůj věk je velmi vyspělý na balonu. Musí v tom ale pokračovat. Jsou na nějaké cestě, ze které nesmí uhnout. Pak mají velkou budoucnost," prohlásil Ščasný na adresu sparťanských mladíků.

Přiznal, že z odchodů ho zaskočil přestup Nicolae Stanciua do Saúdské Arábie. "Nepřipravovali jsme se na to, ale věděli jsme, že na podzim projevil přání odejít. Na druhou stranu se choval jako profesionál a trénoval od prvního tréninku naplno. Hrál ve všech přípravných zápasech a vypadal dobře," uvedl.

Kromě rumunského reprezentanta Letnou opustil také jiný bývalý kapitán útočník Josef Šural, stoper Semih Kaya, Vukadin Vukadinovič a David Hovorka s Bogdanem Vatajeluem, kteří posílili konkurenční Jablonec. Pražané se rovněž dohodli na ukončení smlouvy se španělským ofenzivním hráčem Néstorem Albiachem, který měl v minulosti zdravotní problémy a poslední dobou se připravoval s juniorkou.

Sparta do jara vstoupí v neděli proti Bohemians 1905 a po podzimu má co napravovat. V tabulce jí patří až páté místo. Na první Slavii ztrácí 17 bodů a od druhé Plzně ji dělí 13 bodů. Za třetí Ostravou a čtvrtým Jabloncem Pražané zaostávají o dva, respektive jeden bod.

Ščasný ale i vzhledem k povedené přípravě věří, že letenský celek se na jaře zvedne. "Vždycky je lepší dobrá příprava. Máte se čeho chytit a nemusíte čekat na zázrak. Očekávám, že se zlepšíme herně i výsledkově a s tím bude souviset i posun v tabulce," prohlásil.