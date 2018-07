Ščasný: Výhra nám může pomoci. Setrvání ve funkci nevyloučil

Fotbalová Sparta zůstala v české nejvyšší soutěži i po druhém kole stoprocentní. I přes nezdar v utkání kvalifikace o Evropskou ligu a vyhazov trenéra Hapala, se letenští dali dohromady a v Jablonci vyhráli 2:1. Nutno dodat, že s velkou mírou štěstí, protože Severočeši hlavně v prvním poločase spálili několik dobrých příležitostí. Dočasný trenér a sportovní ředitel Zdeněk Ščasný začne řešit trenérskou otázku hned od pondělí.

"Byť reakce byly různé, jasně jsme se dohodli, že v situaci, kdy v pátek skončí trenér, nebylo jiné řešení. Představa, že budeme přivádět trenéra ať už od nás, ze zahraničí už vůbec ne, který nezná Jablonec, hráče, nezná vztahy, to nešlo," pověděl Ščasný.

"Po neděli se začneme touhle otázkou zabývat. V tuhle chvíli nejsem schopen říct, jestli budu na lavičce do čtvrtka, do příštího týdne, nebo do reprezentační přestávky. Ale v každém případě chceme přivést dobrého trenéra," doplnil dočasný kouč Sparty.

Spartě se impulz v podobě výměny trenéra povedl, i když se výhra v Jablonci nerodila jednoduše. "Po výkonu v Subotici, kdy jsme byli všichni správně rozcupovaní, nebylo vůbec jednoduché ty kluky na to připravit. Jsem si vědom situace, v jaké jsme. Navíc Jablonec je nesmírně silné mužstvo, na domácím hřišti obzvlášť. Takže o to víc si toho vítězství cením a myslím, že nám může strašně pomoci," věří trenér a sportovní manažer v jedné osobě.

"Ne že by to byl v neděli optimální, ale je to vydřené vítězství a s tím jsme strašně spokojeni. Pro psychiku hráčů je to strašně důležité. Rád bych, aby to byl zlom, ale pro nás bude hlavní zlom, když ve čtvrtek porazíme Suboticu a postoupíme," ví Ščasný, že ve čtvrtek ho čeká důležitý zápas.

S hráči se snažil hlavně komunikovat a vysvětlit jim jejich pozice na hřišti. "Měl jsem je jako mužstvo, po skupinách, protože myslím, že naším největším problémem bylo naše postavení na hřišti v posledním zápase. Ten byl z mého pohledu podceněný. Mluvil jsem s nimi také o nasazení, disciplíně," popsal.

Oproti pohárovému utkání udělal jednu změnu v sestavě. Kulhánka ve středu zálohy nahradil Frýdek, místo kterého šel na kraj obrany Costa. "Chtěl jsem do hry dostat Costu, který dokáže přinést nasazení a srdce. A pak jsem si myslel, že Martin v záloze odvede lepší práci. I s vědomím toho, že tím, že se někdy chce pasovat do role špílmachra, tak může ztratit míč, což se potvrdilo. Ale Martin podle mě podal velmi dobrý výkon," pochválil svého svěřence Ščasný.

Podruhé v lize se letos prosadil záložník Kanga, na kterého byli fanoušci po zápase se Suboticou nahněvaní. "Před zápasem jsem mu řekl, ať se jde omluvit fanouškům za své chování v Subotici a poděkovat jim. Já to neviděl, ale to chování nebylo úplně v pořádku. Já mu doporučil, aby šel k fanouškům. S reakcí fanoušků už nic neuděláte, ale on splnil, co jsem po něm chtěl," dodal dočasný trenér Sparťanů Ščasný.