Sestup si nepřipouštíme, prohlašuje kapitán Dukly Miloševič

Do Dukly Praha přišel srbský obránce Branislav Miloševič v létě 2015, ale po necelých čtyřech letech se už necítí jako cizinec. Mluví krásně česky a dokonce převzal funkci kapitána. S jediným úkolem - zachránit klub v nejvyšší soutěži.

Cizinec kapitánem týmu, to není obvyklé. Jak k tomu došlo?

To se zeptejte trenéra. Před utkáním s Libercem mi řekl, že budu kapitánem a už to zůstalo. Je to pro mě obrovská čest, ale já se vůbec necítím jako cizince, připadám si už jako Čech.

Před vámi pásku v Dukle nosily takové pojmy jako Ladislav Novák, Josef Masopust, Ján Geleta, Václav Samek, Luděk Macela nebo Zdeněk Nehoda. Jak si připadáte v této společnosti?

Historii Dukly dobře znám, vím to. Ještě jednou připomínám, že je to pro mě obrovská čest.

Pod sebou máte tři krajany - Ivana Ostojiče, Nikolu Raspopoviče i Uroše Djuranoviče z Černé Hory. Je tak pro vás jednodušší velet kolektivu?

Rozdíly nedělám, domlouváme se česky. Jen Raspopovič ještě moc nemluví. Snažím se mu pomoci, překládám mu všechno do srbštiny. Každý den jsme spolu. Ale musí se učit a zlepšuje se.

Srbština je slovanský jazyk. Ale španělský legionář Pablo Gonzáles to má mnohem složitější. Jak se domlouváte s ním?

Mluvíme anglicky. Máme dost hráčů, kteří mluví výborně, takže to zvládáme.

Dukla je po podzimu poslední. Připouštíte si, že by mohla sestoupit?

Na něco takového vůbec nemyslíme. Jsem přesvědčen, že máme kvalitu a všichni se chceme ukázat. Zvládneme to.

Přešli jste na rozestavení se třemi obránci. Byla to velká změna?

Zvyknout si na něco jiného je trošku problém a vyžaduje to čas. Ale všechny nás to obrovsky baví, protože hrajeme útočně a snažíme se dávat góly. S trenérem Skuhravým se zvýšilo sebevědomí, věříme ve své schopnosti.

Zvýšilo se vám po přípravě, v níž jste vyhráli pět zápasů, kdežto v podzimní části ligy jen čtyři?

Příprava je něco jiného než mistrák, ale každá výhra pomůže. Musíme to však potvrdit v jarní části ligy.

Přišel jste jako klasický pravý obránce, nastupoval jste na křídle i jako štítový záložník. Kde se cítíte nejlépe. Můžete jako kapitán bouchnout pěstí do stolu, aby vás trenér posílal tam, kde se vám líbí?

To ne, to je věc trenéra. Hrál jsem na různých místech, nejlépe se cítím na pravé straně obrany. Ale jako zkušený hráč musím zvládat i jiné role a hlavně je potřeba být prospěšný celému mužstvu.