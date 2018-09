Situace je kritická, ne beznadějná, burcuje kapitán Dukly

Fotbalisté Dukly se nacházejí v kritické situaci. Po páteční prohře 2:0 na Spartě, nezískali Pražané posedmé v řadě ani bod. Jsou tak prvním týmem v samostatné ligové historii, komu se takový kousek "podařil". Kapitán posledního celku Marek Hanousek smutně přiznává, že do konce sezony už se bude bojovat pouze o záchranu.

"Je to nehezký rekord. Pro mě ale bude podstatné, jestli ligu udržíme. Je to špatné, situace je kritická, ale ještě není beznadějná, protože máme s nadstavbou nějakých 28 zápasů. Musíme dál pracovat a doufat, že se to otočí. Ručník do ringu určitě házet nebudeme," prohlásil povzbudivá slova po utkání na Letné.

Outsideři zápasu neodehráli vůbec špatné utkání. Většinu prvního poločasu byli dokonce lepším týmem, jenže poté předložili šanci Benjaminu Tettehovi. "V naší situaci už upřednostníme nějaký bodový zisk před nějakou hrou. Zase máme nulu. Do prvního gólu to byl takový vyrovnaný zápas, bohužel těsně před přestávkou jsme jim úplně nabídli vyloženou šanci a tím se Sparta dostala na koně," litoval zmíněného momentu Hanousek.

V součtu s minulou sezonou to je pro Duklu už desátá prohra v řadě. Kapitán týmu nabádá spoluhráče, aby zůstali mentálně silní. "Tak od čtvrtého kola je jasné, že v téhle sezoně bude maximum záchrana. My pro to musíme udělat všechno. Semknout se jako Dukla, jako celá organizace a ligu zachránit, protože pár hráčů nás tu je, co vědí, jak je těžké postoupit z druhé ligy do první. Budeme dělat vše pro to, abychom tohle nemuseli podstupovat," slíbil lídr kabiny.

Vloni existenční zápasy Dukla zvládla a nevyhne se jim ani v letošním ročníku. "Je těžké něco hodnotit takhle rychle po zápase. Měnili se trenéři, i minulou sezonu jsme měli problémy se záchranou. Nemůžeme si nalhávat, že ne. Zápasy o všechno jsme naštěstí zvládli a ligovou příslušnost udrželi. Dá se říct, že tahle sezona pokračuje ve stejných kolejích jako konec minulé. Bohužel se z toho nějak nemůžeme vymanit," uvedl lítostivě středopolař.

Výhodou by měla být nadstavbová část, která umožní celkům nasbírat více bodů. "Dává to samozřejmě šanci týmům, které hrají o záchranu, aby s tou špatnou situací něco udělali. Plus je tam ještě baráž," nezapomíná na utkání, ve kterém jde doslova o všechno.

Dukla má nyní dva týdny na trénování a získání sebedůvěry. Po reprezentační pauze přivítá na Julisku Liberec.