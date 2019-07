Sivok je podle trenéra Horejše blízko k dohodě s Budějovicemi

Fotbalové Dynamo České Budějovice je podle trenéra Davida Horejše blízko k tomu, aby se k týmu připojil dlouholetý reprezentační obránce Tomáš Sivok. Kouč nováčka první ligy to řekl na tiskové konferenci po vítězném zápase 2. ligového kola na Slovácku.

"Tomáš Sivok s námi trénuje velmi poctivě a my jsme z toho úplně unešeni," prohlásil kouč jihočeského klubu. "Měl by se v dohledné době zapojit i do zápasů v první lize," dodal Horejš.

Potíž je podle něj v tom, že ve třetím kole přijede do Budějovic Sparta. "Všichni víme, že Tomáš je sparťan a tak proti nim zřejmě hrát nebude, ale my věříme, že se tak stane velmi brzy a Tomáš nám pomůže," řekl trenér.

Dohoda je podle něho na spadnutí. "Jsme domluveni, že nám pomůže s tím, že kdyby přišla nějaká nabídka pro něj, tak půjde. Po neděli máme sezení s ním a s jeho manažerem, věřím, že se dohodneme. Cítím, že Tomáš má chuť nám pomoct," dodal Horejš.