Škoda: Jsem rád, že bude víc zápasů, určitě se na mě dostane

Po dlouhou dobu byl Milan Škoda jasnou volbou číslo jedna na hrot slávistického útoku. Střelec fotbalové Slavie a jeden z hlavních tahounů týmu však nemá před nadcházející sezonou místo v základní sestavě jisté. Kapitán druhého týmu z loňského ročníku ale ví, že jeho tým čeká hodně zápasů a určitě se na něj dostane.

"Trenér nám samozřejmě řekl, jak si to představuje. Těch zápasů je spousta a já věřím, že každý dostane svoje šance. Samozřejmě už na jaře asi bylo vidět, že moje pozice nebyla tak silná jako dřív. Ale myslím, že to není tak úplně špatné. Věřím, že šance dostanu já i Standa, a myslím, že se budeme plnohodnotně doplňovat," připomněl Škoda, že o palebnou sílu se bude spoléhat hlavně na něj a Stanislava Tecla.

Narážel také na skutečnost, že koncem minulé sezony se jako jednička v útoku Tecl dokázal několikrát prosadit. "Neprožívám to nijak tragicky. Myslím, že jsem plnohodnotná součást mužstva. Těch zápasů je hrozně moc. To je rozdíl oproti sezonám předtím, kdy jsme hráli třeba jen ligu," poukázal kapitán červenobílých na fakt, že Slavii čekají zápasy v lize, poháru a Evropě. "Teď je i liga delší, je tam více zápasů, určitě budou poháry, takže za podzim nějakých 30 zápasů. To ani nejde, aby to odehrál jen jeden útočník. Trenér je velký taktik, určitě se bude hodně zaměřovat na to, s kým hrajeme, a podle toho asi bude nasazovat hráče," dodal legendární útočník sešívaných.

Podle jeho slov je Slavia na boj o titul připravena. Díky posilám, které do týmu skvěle zapadly, mají Pražané dost široký kádr na boj na všech frontách. "Nálada v týmu je skvělá, jádro už je dlouho pospolu a je super. Myslím, že jsme připravenější než vloni, kdy jsme sice předtím udělali titul, ale zápasů v pohárech pak bylo hodně a neměli jsme s takovou zátěží zkušenosti. Myslím, že jsme na to líp připraveni," ujišťuje sebe i fanoušky.

Doufá, že jakési zkušební období pro nového trenéra se odbylo v jarní části minulé sezony. "Jsme už v jiné fázi než na jaře. Ale samozřejmě je hrozně důležité, jak vstoupíme do sezony, což se ukáže až v mistrovských zápasech," vyzdvihnul důležitost startu nového ročníku budoucí člen slávistické Síně slávy.

Nový formát ligy, ve kterém se poprvé bude hrát nadstavbová část, přijal pozitivně. "Jsem rád, že je víc zápasů, to je super. Ty termíny jsou asi takové trochu blbé, spíš bych si představoval, že tam bude víc vložených střed. Ale asi je to těžké dát dohromady. Hlavní je, že je víc zápasů," okomentoval novinku slávistický střelec.

Dále také kvituje, že využití videorozhodčího bude pokračovat nadále. V jednom hracím kole by mohl být přítomen asistent u videa až na třech stadionech. "Na mistrovství světa jsem si všimnul, jak hodně byly fauly po standardkách. Věřím, že nějaké situace se budou posuzovat jinak. Když tam bude vyloženě nějaké držení a balon tam poletí, tak z toho může být penalta. Co jsem viděl na mistrovství, tak na Harryho Kanea byly minimálně dvě takhle," řekl Škoda.