Slavia hlásí novou posilu. Přichází z Budějovic

Fotbalový záložník Lukáš Provod odchází z Českých Budějovic do Slavie Praha. Dvaadvacetiletý hráč na jihu Čech hostoval z plzeňské Viktorie. Provod v neděli naposledy nastoupil za Dynamo a pomohl mu k výhře 2:0 nad Zlínem.

"Poděkovali jsme mu za to, co zde odvedl. Ohromně výkonnostně vyrostl a nelze mu bránit v tom, aby šel zkusit něco lepšího. Když to přeženu, tak před půl rokem nastupoval ve Varnsdorfu a nyní má šanci hrát na Nou Campu," řekl na tiskové konferenci českobudějovický trenér David Horejš.

O tom, že Provod odchází, se dozvěděl v pátek večer. "První informace dokonce byla taková, že už nebude moc nastoupit ani v neděli. Nakonec teda ještě dneska hrát mohl, ale v pondělí už odchází do Slavie," uvedl Horejš.

Provod je plzeňským odchovancem. Hostoval v Sokolově a v lednu přišel do Českých Budějovic. "Počítal jsem s tím, že si ho Plzeň v zimě stáhne. Ale tohle jsem nečekal," řekl Horejš.